Jednou z evakuovaných škol na Teplicku je například ZŠ Na Stínadlech. Rodiče o tom dostali po zahájení školního dne informaci do svých mobilů. "Nebojte se o vaše děti, postaráme se o ně," uklidnilo vedení školy rodiče ve zprávě. "Spolupracujeme s policií, ale v rámci bezpečnosti budou děti ze školy evakuovány. Půjdou s třídními učiteli mimo areál školy," znělo ve zprávě.

Na tuto školu chodí také Štěpán Bílek. Jeho tatínek se o něj v rámci tohoto humbuku nebojí. I tak ale kvituje opatření školy. "Učitelka šla s dětmi do háječku v Kašparově ulici. Tam se s ní spojili rodiče a své děti si začali vyzvedávat," řekl Deníku.

Vyučování ve škole přerušili například také v ZŠ Proseticích, případně na dalších dle alktuálně vyhodnocené situace. Ne všechny školy v regionu se pro evakuaci rozhodly. Vedení škol má o postupu informovat rodiče.

Vyjádření města Teplice:

"Vzhledem k šíření výhružných zpráv, které obdržely stovky škol po celé České republice, svolalo město Teplice schůzku pracovní skupiny, aby projednala situaci a bezpečnost na školách. Policie ČR opakovaně sdělila, že nemá žádné konkrétní informace, z nichž by vyplývalo, že by žákům a zaměstnancům škol hrozilo bezprostřední nebezpečí. Chceme ujistit veřejnost, že situace se aktivně řeší, město je ve spojení s řediteli škol a se státními bezpečnostními složkami, které i nadále poskytují součinnost a potřebné informace. Důvodem výhružných zpráv je pravděpodobně znejistění společnosti a vyvolání strachu, proto prosíme o zachování klidu." ZDE

Vyjádření policie Ústeckého kraje:

„V celém Ústeckém kraji aktuálně prověřujeme výhrůžný e-mail, který byl adresován místním školám a ve kterém pisatel institucím oznamuje, že jsou zaminované,“ uvedl mluvčí policie Kamila Marek. „Se zástupci škol intenzivně komunikujeme a přijali jsme příslušná opatření, v rámci kterých chceme do běžného chodu zasahovat co nejméně. Zároveň chceme ujistit veřejnost, že nemáme žádné konkrétní informace vedoucí k tomu, že by měl být někdo ohrožen. Jakmile zjistíme bližší okolnosti, budeme veřejnost informovat. Z dosud zjištěných skutečností se nám však pokračující výhrůžka nejeví jako relevantní, i přesto ji nebereme na lehkou váhu a všemi oznámeními se zabýváme,“ doplnil.

Podle vyjádření republikového vedení není nebezpečí skutečného výbuchu velké. „Určitě se bojí děti, bojí se i jejich rodiče. Ale já bych je chtěl uklidnit. Policie České republiky se intenzivně věnuje tomu, aby našla pachatele a školy i nadále zůstaly bezpečným místem,“ řekl po druhé vlně útoku anonymů ministr vnitra Vít Rakušan, který je sám bývalým učitelem. Kromě Česka zamířily výhrůžky také na slovenské školy.

Zprávu k aktuálnímu stavu vydala Česká tisková kancelář:

Školy v Česku čelí třetím dnem výhrůžkám, policie je považuje za málo závažné

Přes 490 škol dnes opět dostalo výhružný e-mail, uvedla policie na síti X. Závažnost hrozby považují policisté za velmi nízkou. Postupovat budou jako v předchozích dnech, kdy se snažili co nejméně narušit výuku. V úterý dostaly stovky škol v celém Česku oznámení, jehož autor hrozil, že jsou zaminované. Ve středu obdržely některé školy e-mail vyhrožující výbuchem.

Způsob hrozby je velmi podobný tomu z předchozích dní, uvedla dnes policie. "Ačkoliv se nejedná o stejnou e-mailovou adresu, tak ale propojenost mezi účty dle našich informací existuje," dodala.

Hrozbu nelze podle policie podcenit, bude proto postupovat stejně jako v minulých dnech. "Stále platí, že nechceme zasahovat do chodu škol, protože relevantnost výhrůžky považujeme za velmi nízkou," uvedlo policejní prezidium na síti X.

Výhrůžky výbuchem se podle středečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) týkaly v úterý 600 škol a o den později 400 zařízení. Šlo o základní i střední školy a státní i soukromé subjekty. Rakušan uvedl, že cílem výhrůžek je znejistit společnost a vnést do ní strach a nervozitu. "Tento modus operandi jsme v minulosti viděli i na jiných místech Evropy," dodal. Policie podle ministra pracuje s větším počtem vyšetřovacích verzí a vyměňuje si poznatky se slovenskými kolegy, kteří se potýkali s podobným problémem.