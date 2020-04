Řada lidí podléhá panice a vykupuje zběsile obchody. Ze všech stran se valí různé informace a mnozí je nedokáží správně odfiltrovat a podléhají úzkostem a strachu. Zavřené jsou i kostely, aby se lidé neshromažďovali. Jak tuto dobu vnímá teplická farář Radomír Kuchař? Trpí současným opatřeném církevní hodnoty? Přečtete si v rozhovoru s administrátorem teplické farnosti římskokatolické církve.

Pane faráři, jak vnímáte současnou dobu plnou státních restrikcí?

Je to velice pestré a záleží na tom, jak to má člověk nastavené. Vím o lidech, kteří vykupují obchody a jsou vyděšení, ale i o těch, kteří se tomu smějí a nedodržují hygienická doporučení.

Co byste doporučil věřícím?

Především je teď důležitá zodpovědnost a klid.

Lidé teď mají hodně času na přemýšlení. Kostely jsou zavřené. Myslíte si, že pak do nich začne chodit více lidí než doposud?

Přál bych jim to. Uvidíme, jak se tato doba podepíše na vnímání lidí.

Jak a v čem se projevil vyhlášený zákaz veřejných akcí na pořádání mší a na jejich podobě?

Byl to docela rychlý vývoj. Jednu neděli jsme se sešli normálně k bohoslužbě a další týden už jsem zavřel kostely, protože jsem odmítl počítat lidi. Navíc ten počet nejdříve 100 a pak 30 byl podle mne polovičaté řešení. Teď mluvím o situaci v kostelích. Pokud je tu reálné nebezpečí, tak se nescházejme a tomu nebezpečí nedávejme šanci. Vydržme to a nesnažme se ta opatření obcházet nebo dodržovat na hraně.

Dá se dělat něco v kostelech v době, kdy jsou zavřené?

Dá se dělat spousta věcí. Pokud jde o práci v kostelech, tak se dá uklízet, udělat práce, na které není běžně čas. Přerovnat regály ve skladu, objednat firmy na práci a domluvit konkrétní podrobnosti, i když skryti za rouškami.

Radomír Kuchař

Ostravský rodák se k osobní víře propracoval až v Brně, kde vystudoval strojní fakultu na VUT a pracoval v konstrukční kanceláři. Začal studovat teologii v rámci salesiánské rodiny a po revoluci ve studiu pokračoval na KTF UK. Po vysvěcení působil na VOŠ Jabok, byl kaplanem v Praze Kobylisích a farářem v Praze Bohnicích. Původně chtěl být učitelem. Nakonec se ale stal knězem. Začínal u salesiánů. Kromě kostela dochází také do vězeňské kaple, kde pomáhá s vírou odsouzeným. V Teplicích není jen pro farnost děkanství Teplice, ale také pro farnost trnovanskou a šanovskou. Navíc po duchovní stránce pečuje ještě o Modlany, Kostomlaty, Světec a Křemýž.

Co pokládáte v tuto chvíli za důležité v mezilidských vztazích?

Neuzavírat se, ale snažit se být v kontaktu. Využít příležitostí k pomoci a solidaritě.

A myslíte, že se to děje?

Myslím, že ano. Jsem rád, že se v takových chvílích aktivuje to dobré, co v nás je. Všude se pilně šijí roušky. Na sociálních sítích probíhá burza nabídek a poptávek - nákupy pro seniory, hlídání dětí. Nyní jsou samozřejmě hlavním tématem roušky. Chci všem aktérům vyslovit respekt a obdiv. To je podle mne hrdinství a živé hodnoty.

Máte nějakou radu pro ty, kteří podléhají panice?

Aby se snažili opřít o to, kdo jsou a o své životní hodnoty. Věřím, že nějaké každý má. Nebezpečí mimořádných okolností je v tom, že zapomeneme na slušnost a ohleduplnost a začneme se chovat podle těch divokých okolností a podléhat pudům sebezáchovy. Když se poslední roky tolik mluví o hodnotách, které někteří lidé chtějí za každou cenu chránit, tak teď je příležitost si uvědomit o jaké hodnoty jde.

Co mají dělat ti, kteří se naopak bojí toho, co přijde?

A co vlastně přijde? Ví to někdo? Nejhorší je strach z neznámého. Když si ale poctivě pojmenuju scénáře, které mohou nastat, tak se na ně mohu začít připravovat, ať už budou jakékoli. Některé lidi napadne jen to jídlo, tak začnou nakupovat. Třeba by bylo lepší začít napravovat vztahy, které třeba nezvládáme na jedničku. Abychom měli kolem sebe víc lidí, s nimiž můžeme počítat.

Máte vůbec nějakou možnost v těchto těžkých dnech poskytnout dobré slovo komukoli, kdo o něj stojí?

Samozřejmě. Jsem v kontaktu s lidmi, a pokud někdo potřebuje, jsem tady. Při každém rozhovoru - většinou telefonickém, se ptám, jak to ten člověk nese a jak se mu daří. Musím říct, že s nějakým zoufalstvím nebo zásadními problémy jsem se osobně nesetkal.

Jak to vypadá ve věznici, kde působíte jako kaplan? Jaká tam panuje nálada?

Nenarazil jsem tam na nějakou hysterii, ale spíše na smíření a klid. Ti, s nimiž jsem mluvil, nesou dobře i zákaz návštěv. Na jednom oddíle mě dokonce sami povzbuzovali, abychom se drželi, protože venku to máme horší a těžší, než oni tam. To mě velmi mile překvapilo.

Jak teď v době nouzového stavu vypadá váš běžný den?

Dále sloužíme bohoslužby, ale bez přítomnosti lidí z farnosti. Jen v naší komunitní kapli, modlíme se za všechny, když je potřeba, sloužíme při pohřbu, děláme organizační a úklidové práce. Například jsme udělali soupis stavební dokumentace, kterou po nás chtělo biskupství. S kolegou jsem už sestavil několik regálů, ve skladu a hudebně je najednou pořádek. Pracujeme na zahradě, v dílně, naše katechetka šije roušky.

Kdy se podle vás situace uklidní?

To kdyby někdo věděl. Až se to přežene, bude teprve klid. Tady bych rád všechny vybídl k zodpovědnosti a dodržování všech hygienických nařízení, byť o nich někdo může mít pochybnosti, a nebo se jimi může cítit omezen.

Jaké podle vás budou letošní Velikonoce?

Zcela mimořádné. Ovlivněné touto současnou zkušeností. Nechme je na sebe působit a přemýšlejme, co to s námi dělá. To se týká těch, kdo se účastní bohoslužeb. Ty letošní zcela jistě budou ovlivněny platnými omezeními. Třeba nově doceníme, co pro nás znamená setkání. S lidmi i s Pánem Bohem.