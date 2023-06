Festivaly letošního léta na Teplicku odstartovaly Lázeňskou poslední víkend v květnu. Tato jedna z největších akcí z hlediska návštěvnosti zahájila unikátní cyklus TEPLICE ŽIVĚ – jakési každodenní potkávání Tepličanů s kulturou v ulicích, na náměstích, na nádvoří zámku, zkrátka ve veřejném prostoru. Projekt vznikl s cílem koordinovat pořádání všech kulturních akcí ve městě tak, aby se nepřekrývaly. Město Teplice podporuje kulturu a zábavu prostřednictvím dotačního programu s rozpočtem přes devět milionů korun.

Velká Malá Paříž v Teplicích. | Foto: Deník/Petr Málek

Konkrétně v Teplicích se tedy můžete přes léto těšit na Malou Paříž. Koná se každou neděli u Zahradního domu. Výjimkou bude třetí červencová neděle. Tradiční akce, která se koná v Teplicích jednou do roka vždy kolem výročí památného setkání Beethovena a Goetheho s císařovnou a jejím doprovodem (19. července 1812). Událost připomíná malý památník nedaleko Zahradního domu. Velká Malá Paříž je největší z cyklu nedělních společensko - kulturních akcí Malá Paříž, kterými Antonín Moravec obohacuje lázeňské Teplice již 14. letní sezónu. „Smyslem je oživit Zámeckou zahradu tak, aby návštěvníci měli důvod si udělat procházku kolem rybníka, jako v dobách největší teplické slávy,“ zve návštěvníky pořadatel.

Přes léto ale budou v Teplicích také Teplické terasy, Czech Fashion Week, Teplický pivní rynek, Jarmark chutí, tančírny pod širým nebem, Divadlo na zámku a chybět nebude ani Teplický festival vína. Přehled termínů a další akce najdete na stránkách města Teplice.

Léto se teprve rozjíždí. A to po celém okrese. Aktuálně to bude třeba v Duchcově. 9. a 10. června. Tradiční Casanovské slavnosti tu budou poklonou osobnosti, která v Duchcově strávila část života. Giacomo Casanova přijíždí do Duchcova a celé město se baví! Tradiční casanovský festival zábavy nabídne sérii koncertních a divadelních představení s historickým jarmarkem, ukázkou dobových řemesel a historického šermu na nádvoří zámku a v zámeckém parku. Letošní Casanovské slavnosti se ponesou v červenorůžovém odstínu nebojácné, energické a optimistické barvy pro rok 2023 Viva Magenta.

„Z programu hlavní scény doporučuji kapelu Portless, která vznikla v roce 2012 rozpadem kapely Support Lesbiens. Sestavu tvoří čtyři z pěti jejích tehdejších členů. René Rypar, Jan Daliba, Zbyňek Raušer a zpěvák a frontman Kryštof Michal. Ano. Chcete-li slyšet hity Support Lesbiens v originálním podání, musíte jít na Portless. Strhující show slibuje závěrečné vystoupení kapely Rammstein Members Club – Tribute to Rammstein z Liberce.

Rockovou scénu rozezní skvělá Gaia Meshiah nebo slovenští Eufory a rockový večer uzavře Marpo & Troublegang. Určitě bych si ale nenechal ujít vystoupení dixielandové kapely Brass Band Rakovník, která se zaměřuje na ortodoxní dixieland, nebo-li neworleánský jazz, jak se hrával ve 20. a 30. letech v kolébce jazzu,“ láká Bohumil Vitásek z Kulturní centra Duchcov. Kompletní program najdete na stránkách města Duchcov.

K tradičním patří také Osecká pouť. Letos se bude konat ve dnech 19. a 20. srpna. V Bílině to bude přes léto nedělní Kafáč, a také řada dalších akcí. Například 21. července to bude koncert pro kamerunské kozy. V srpnu pak Revival festival, připravují se také tradiční Hornické slavnosti v Bílině. Slavnosti zachovají také v Krupce a nebo například v Proboštově.