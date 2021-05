Dubská ulice v centru Teplic jako válečná zóna v Jugoslávii ve filmu Harrisonovy květy. Sousední Hornická ulice romské ghetto v Nahotě na prodej. Jižní část Duchcova přeměněná jako bulharské město v akčním seriálu Missing. Ulice v Bílině v kriminálce Sever. Po Zámeckém náměstí v Teplicích prohánějící se závodní stroje v černobílém filmu Dědeček automobil. Odstřel starých domů v Trnovanech na plátně ve scénáři pro drama Havárie. Ve filmových databázích lze najít padesátku míst, kde se v rámci teplického okresu v minulosti natáčely záběry do filmů, seriálů a pohádek. Kde všude to bylo?

Vyprodaná Stínadla, točilo se dva dny, ve filmu scéna pár minut

Historicky úplně největší komparz potřebovali filmaři v roce 2004 pro natáčení scén do filmu Zrození růžového pantera. Najatí lidé z Teplicka na dva dny zcela zaplnili ochozy teplického stadionu Na Stínadlech. Režisér Shawn Levy je potřeboval fanoušky při mezinárodním zápase. Do ochozů zasedlo až deset tisíc komparsistů. Světové fotbalisty na trávníku ztvárnili hráči z místních klubů. Deník byl u natáčení. Akce, klapka, stop, zaznělo během dvou natáčecích dnů nespočetněkrát. „Pamatuji si, že bylo hrozné vedro. Úmorné dva dny na stadionu. Museli jsme na pokyny jásat, a nebo hučet. A také se přesouvat po ochozech podle potřeby režiséra,“ vzpomíná na natáčecí dny Roman Lešák, který se tehdy ještě ve fungující restauraci Slavia přihlásil jako komparzista.

Vnořme se na chvíli do děje, abychom si přiblížili, o co šlo a co můžeme ve filmu v pár minutách nakonec vidět z Teplic. Probíhalo zrovna prodloužení finálového zápasu na mistrovství světa mezi Francouzi a Číňany. V samém závěru francouzští fotbalisté dávají branku a dav ve vyprodaném hledišti bouří. Jenže. Několik vteřin nato je zastřelen oslavovaný francouzský trenér. Slavné hvězdy ze známého filmu jako Jean Reno nebo Steve Martin, který hrál komisaře Clouseaua, do Teplic sice nedorazily, ale točil tu Kevin Klein, který hrál komisaře Dreyfusse a zpěvačka Beoyncé Knowlesová, představující přítelkyni francouzského trenéra.

Ruiny v tehdejší Dubské ulici filmaře hodně lákaly

Ať už to bylo při natáčení filmu Černé Velikonoce, nebo slavného a herecky dobře obsazeného amerického filmu Harrisonovy květy. Dubská ulice, která byla dříve považovaná za romskou čtvrť, a domy nevypadaly příliš vábně, posloužila filmařům několikrát. Přeměna teplické ulice na válečnou zónu nevyžadovala ani příliš úprav.

Co se v Teplicích pro slavný film Harrisonovy květy celý týden natáčelo? Podle scénáře filmu se uznávaný fotoreportér Harrison Llyod chce rozloučit s nebezpečným povoláním válečného zpravodaje, aby se konečně mohl věnovat svým dětem a manželce Sarah (Andie MacDowell). Jaho ambiciózní mladý kolega ho ovšem přemluví, aby s ním naposledy vyrazil zachytit pravdivou tvář války, která právě vypukla v Jugoslávii. Když pak ale dorazí zpráva o Harrisonově tragické smrti, neváhá Sarah ani minutu a vydává se s několika Harrisonovými kolegy do pekla jugoslávské války pátrat po manželovo osudu. A právě scény z jugoslávské pohromy se točily v Dubské a k ním přilehlé Hornické ulici. Tanky výbuchy, požáry. Poničené fasády, všude na zemi rozházené dlažební kostky.

Ostatně i Hornická ulice si ve filmech zahrála vícekrát. Objevila se třeba v Nahotě na prodej s Lukášem Vaculíkem. Vzpomínáte na scény z romského ghetta, a dvojici Egona s Poldou (Vaculík – Krampol)? Tak právě pro tyto záběry si filmaři přijeli do Hornické ulice. Dnes zde z původní scenérie zůstal už pouze jediný dům. Film natočil Vít Olmer, a Teplice se v něm objeví hned v úvodu. Dokonce je v jednom momentu v pozadí vidět i původní osvětlení na stožárech fotbalového stadionu. To už tam dnes také v této podobě není.

Točí se také v interiérech, třeba v Krušnohorském divadle

Před třemi lety se v Krušnohoském divadle v Teplicích natáčely scény do seriálu Bohéma, který o rok později uvedla Česká televize. Cyklus, který natočil režisér Robert Sedláček, ukazuje osudy prvorepublikových hvězd stříbrného plátna za druhé světové války a po ní. „Vaše teplické divadlo posloužilo v celé své historické kráse. Prakticky jsme ani nemuseli nic pro potřebu dobových záběrů upravovat," pochvalovala si natáčecí dny produkční Jana Veselá. Kamera zabírala taneční sál, kavárnu i třeba schodiště s foyer se šatnami.

Třeba v českém seriálu Já, Mattoni, si zase zahrály lázeňské budovy v Bílině, zvenku u zevnitř. Natáčení probíhalo v roce 2015 několik dnů. Filmaři museli kvůli scénám lázeňskou část Bíliny upravit k obrazu svému. Asfaltové cesty mezi domy pokryly tuny písku. Tu a tam přidali sochy.

Kdo by ze starší generace a milovníků černobílého filmu neznal klasiku Dědeček automobil. Ve filmové branži tento projekt proslavil lázeňské Teplice, které se v té době objevily na filmových plátnech možná zcela poprvé. Slavná filmová scéna startu závodu je ze Zámeckého náměstí. I další okénka filmového pásku pak obsadily teplické ulice. Film pochází z roku 1956. A záběry z lázeňské části Teplic zabírají v téměř pětinu času.

Duchcov na filmovém plátně

Nápisy v azbuce na domech a desítky herců v bulharských policejních uniformách. Tak to zase vypadalo v jižní části Duchcova. Právě tzv. Jižák si v roce 2011 vybrali američtí filmaři k natáčení scén k akčnímu seriálu Missing. Duchcov si štáb televize ABC vybral kvůli tomu, že jim město připomínalo Bulharsko. Natáčení probíhalo zejména v Bílinské ulici u sklárny.

V roce 1969 se na duchcovském zámku natáčel americký film Most u Remagenu. Konkrétně šlo o scény z německého velitelství a také z popraviště za ním, což bylo na zámeckých zahradách v Duchcově.

Zámek hraje svoji roli i v hraném dokumentu o životě slavného svůdníka a světoběžníka Giacoma Casanovy. Snímek mapující jeho pobyt na zámku a natáčení se ujal amatérský kameraman a režisér Vlado Baran z Košic s herci Divadla V Pytli Petra Stolaře.

Ruiny, rozpadlé chalupy, opuštěná místa

Na režiséra Jiřího Menzela vzpomínají lidé v Krupce na Teplicku. A to v souvislosti s jeho filmem Obsluhoval jsem anglického krále, neboť právě na úpatí Krušných hor Menzlův štáb v květnu 2006 natáčel závěrečné scény. Slavného režiséra tu na filmových místech v lesích Horní Krupky dokonce připomíná keška. „Vzpomínám si na tu dobu. Především Kaiser s Menzlem chodili spolu po Krupce,“ vrací se v myšlenkách do roku 2006 starosta města Zdeněk Matouš. Televizní štáb si tehdy na pár dnů vypůjčil výstavní síň v bývalých prostorách radnice. „Měli tam maskérnu a další zázemí. Natáčet pak jezdili auty do Horní Krupky,“ popsal.

Vloni zesnulý Menzel „sudetskou“ lokaci Krupky zařadil do svého úspěšného filmu až na samý závěr 42 kilometrů dlouhého filmového pásu. Padly zde jedny z posledních 3333 klapek. Krupská scéna vyobrazuje okamžiky, kdy už zestárlý Jan Dítě v podání Oldřicha Kaisera opouští na počátku 60. let komunistické vězení, kde strávil téměř 15 let za to, že byl milionář. Usazuje se v sudetském pohraničí jako cestář a pomalu rekapituluje svůj dosavadní život. Pro natáčení posloužily v té době rozpadající se chalupy v lesích Krušných hor.

Krupka se objevila také třeba ve filmu Zapomenuté světlo, jehož děj se odehrává v čase hluboké totality, koncem 80tých let minulého století. Popisuje příběh faráře, který se snaží zachránit svůj kostel. Filmový štáb pod vedením režiséra Vladimíra Michálka si pro natáčení scén z okolí bydliště faráře vybral Hornickou ulici. Právě zde také dodnes stojí dům, kde farář, ve filmu ztvárněný Bolkem Polívkou, bydlel. Ve filmu se objevuje opakovaně také náměstíčko u muzea.Když se v 80. letech bouraly Trnovany, tak ani u toho kamery nechyběly. Filmaři Československé televize si sem přijeli udělat pár záběrů do filmu Havárie. Režisér Kopřiva obsadil do hlavní role Petra Pospíchala, který hrál Kamila Coufala. Byl vedoucím technikem demoličního oddělení Chemopetrolu. Odpal domů v Trnovanech se objeví hned v úvodním ději celého filmu. Na malou chvilku se zde objevují záběry starých domů, kde dnes stojí panelové domy v Antala Staška a dalších ulicích.

Teplicko v pohádkách

Loupežníkům z pohádky Nejkrásnější hádanka vytvořil Zděněk Troška sídlo na hradě v Kostomlatech. Proč zrovna tam? „Jednou jsem projížděl okolo a hrad zrovna osvítil měsíc. Okamžitě jsem si toto místo vryl do paměti. Když jsem pak přijel přímo mezi hradby, byl jsem přesvědčený, že to je právě pravé místo pro loupežníky,“ komentuje režisér výběr lokace. Pro natáčení na hradě Kostomlaty si filmaři prostředí museli trochu upravit k obrazu svému, ale základní vzhled ponechali, včetně věže.

A další střípky z Teplicka, které se dostalo na filmový pásek

V roce 1984 vznikl československo - polský koprodukční film Kukačka v temném lese, který režíroval Antonín Moskalyk. Pro některé scény posloužily prostory kláštera v Oseku. A právě tento areál na Teplicku si vybrali američtí filmaři i pro natáčení celosvětového filmu Na Západní frontě klid. Záběry z Oseka hledejte v tomto filmu někde v polovině děje, když se hlavní hrdina Paul Bäumer léčí ze svých zranění. To se píše historie roku 1914. Do této doby si prostory oseckého kláštera američtí filmaři přizpůsobili při natáčení scén v roce 1979.

V roce 2007 si „zahrála“ ve filmu dnes už neexistující pasovka v Bílině, když právě pod tímto mostem u výjezdu na Teplice se natáčely záběry stopařek do snímku Pusinky od české režisérky Karin Babinské. Na dalších záběrech pak je vidět tehdejší ledvická elektrárna v pozadí.