/FOTO, VIZUALIZACE/ Plán na zdvojnásobení průmyslového CTParku zatím nemá povolení úřadů.

CTPark u Srbic a Modlan. | Foto: Deník / Petr Málek

Mezi Srbicemi, Modlany a Krupkou se má rozšířit současný CTPark. K sedmi postaveným velkým halám by měly do roku 2024 přibýt další čtyři. Vyplývá to z veřejné databáze EIA posuzující vliv staveb na životní prostředí. Právě jeho resort nyní vrátil investorovi předloženou dokumentaci k přepracování jako neúplnou.