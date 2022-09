Největší zájem byl o sobotní večerní program, během kterého vystoupila skupina O5 a Radeček a také rocker Petr Kolář. „Odpoledne se pár lidí nechalo zmást. Mysleli si totiž, že bude zpívat Ewa Farna. Byl to ale jen její revival. Na plakátech bylo napsáno Ewa Farna a Tribute Band; domnívali se, že ten Tribute Band je název její kapely, nepochopili, že jde o revival," uvedl Petr z Teplic, který na Mariánské slavnosti do Krupky jezdí každý rok.

Tentokrát byly městské slavnosti rovněž ve znamení voleb, politici je využili k propagaci svých stran. „Stánky politiků byly na každém rohu, někdy to bylo až otravné. Ale to prostě k volbám patří, sami by byli hloupí, kdyby možnost prezentace nevyužili," řekl Petr.

Marek z Krupky pozoroval nárůst cen kolotočářů: „Každá atrakce byla dražší tak o dvacku. Třeba bourací autíčka, jak děti říkají, stála už stovku."