Na řadě koupališť podražily vstupy, pivo i klobásy. Jak je to na Teplicku?

Dospělí platí celodenní vstupné ve výši 110 korun, děti od 2 do 15 let, studenti do 26 let, zdravotně postižení + jejich doprovod a důchodci dají za slunění a koupání 60 korun. Za poplatek si můžete půjčit lehátko i slunečník.

Otevřeno je v letních měsících od 9.30 hodin do 19 hodin.