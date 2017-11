FOTO: Andělé se slétli do Teplic

Severní Čechy - Následující čtyři týdny budou teplotně mírně nadprůměrné, ochladit by se mělo v polovině prosince. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážkově by se toto období nemělo lišit od minulých let, kdy byl průměrný úhrn 41 milimetrů.