Klub českého pohraničí (KČP) v sobotu 25. září odhalil u svého památníku na Cínovci na Teplicku sochu ozbrojeného pohraničníka v životní velikosti. Kontroverzní dílo příznivců komunistického režimu vzbudilo rozruch ve veřejném prostoru. Akci, která se podle oficiální pozvánky konala u příležitosti 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic, narušovali aktivisté, kteří s umístěním pohraničníka se psem jako symbolu dřívější doby nesouhlasí. Během oslavování umístění sochy vládla na Cínovci napjatá atmosféra..

Odhalení sochy pohraničníka na Cínovci, protesty | Video: Deník/ Petr Málek

Proti účastníkům akce přímo u sochy vystoupila zhruba dvacítka odpůrců, kteří skandovali hesla jako "vrazi" či "oběti komunismu." Vedl je aktivista a badatel Jiří Cihlář, který je zároveň členem Nadačního fondu Milana Paumera bojujícího proti totalitním režimům. „Něco takového, jako je tato socha, do veřejného prostoru vůbec nepatří. Je to hanba, co tady předvádějí. Obludnost, která byla odhalena, je urážkou téměř tří stovek zastřelených obětí a dalších desítek lidí zmrzačených na českých hranicích právě těmito příslušníky pohraniční stráže. Celý tento ansámbl je politicky přikrytý Komunistickou stranou Čech a Moravy, dokonce mají sídlo ve stejné budově. Je to ostuda, hanba a urážka těch mrtvých, kteří nechtěli nic jiného než beze zbraně odejít z tehdejšího Československa," komentoval.