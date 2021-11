FOTO: Expres už přivezl Pohádkové Vánoce ke Dvořákům

Za Sněhurkou a sedmi trpaslíky, Zlatovláskou, nebo za Alenkou do říše divů. Potkáte netvora a uvidíte řadu nazdobených stromečků. Z pohádky do pohádky. Vánoční expres už přijel v tomto listopadovém čase do Zahradnictví Dvořák a syn v Teplicích.

Expres už přivezl Pohádkové Vánoce ke Dvořákům. | Foto: Deník/Petr Málek

Předvánoční program tu startuje už příští týden. Na každý víkend tu mají něco naplánované. Začínají dílnou pro děti. Nasát vánoční atmosféru tam můžete ale už nyní. Byli jsme se tam podívat, něco z nachystaných Vánoc jsme už nafotili jako ochutnávku pro vás.