Stalo se už tradicí, že v Dubí probíhají filmové výstavy. Ta současná patří populárnímu herci Jaromíru Hanzlíkovi.

Výstava originálních kostýmů filmových rolí Jaromíra Hanzlíka. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

„Pan Hanzlík přijel výstavu zahájit. Byl to příjemný podvečer plný krásného vyprávění, vzpomínání a ohlédnutí se nejen za jeho bohatou prací pro český film, Československou i Českou televizi, ale též pro Divadlo na Vinohradech,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Výstavu v Domě porcelánu s modrou krví můžete navštívit do 22. února, pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstup je volný.