„Zdravotně postižené či znevýhodněné obyvatele města podporujeme dlouhodobě několika různými způsoby. Když jsme se dozvěděli, že Terezce zemřela její kamarádka labradorka Sára a že po ní velmi smutní, rozhodli jsme se požádat o podporu Nadaci ČEZ a zkusit získat finanční podporu pro výcvik asistenčního psa. Jsme velmi rádi, že se to podařilo,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Hnědý labrador Hugo se pro Terezku takzvaně narodil. „Nejprve jsme pro ni totiž začali cvičit jiného pejska, ale jako by to pořád nebylo ono. Když se narodil Hugo, zkusila jsem ho po pár měsících vzít sebou k Terezce a byl vidět velký rozdíl v chování pejsků. Hugo k Terezce více tíhl, aktivně a sám od sebe s ní začal navazovat kontakt. Takže jsme nakonec jako asistenčního začali cvičit jeho a nyní víme, že to byl dobrý krok,” popsala cvičitelka asistenčních psů Helena Nerglová s tím, že byl Hugo cvičený jako asistenční - canisterapeutický pes, samozřejmě má i výcvik poslušnosti. S výcvikem Huga začala cvičitelka zhruba ve čtyřech měsících, nyní je Hugovi čtrnáct měsíců a již žije u Terezky doma.

Hugo umí různé canisterapeutické cviky, polohuje Terezku, čumákem jí rozevírá křečí sevřené pěsti a mnoho dalších věcí, ale hlavně je s ním Terezka v psychické pohodě. „Když u ní leží Hugo na gauči, snaží se ho hladit, je velmi uvolněná. Také mu ráda hází míč a on jí ho nosí zpět. Když nám zemřela labradorka Sára, která neměla asistenční výcvik, ale Terezka ji měla moc ráda, velmi se jí po ní stýskalo. Do Huga se pak ihned zamilovala a nyní chce, aby byl stále u ní. Pejsek má zlatou povahu a velmi nám pomáhá,” řekla maminka Terezky Dana Kretschmanová.

Nadace ČEZ přispěla na pořízení psa 180 tisíci korunami. “ČEZ se snaží být dobrým sousedem městům a obcím. Když nás město Bílina oslovilo s prosbou o pomoc Terezce, zaujal nás nápad s podporou výcviku asistenčního psa a rozhodli jsme se ho podpořit. Právě canisterapie je velmi potřebná pro hendikepované, považujeme tedy naši pomoc jako velmi smysluplnou,” uvedl ředitel Elektrárny Ledvice Miroslav Svoboda.

Pavlína Nevrlá