V pondělí 3. února se Jaroslav Kubera na prkna jeviště Krušnohorského divadla vrátí naposledy. Tentokrát v životní roli, kterou mu nikdo nepřál a která netěší žádného diváka. Poslední sbohem po jeho náhlém úmrtí mu sem budou moci Tepličané přijít dát po celé odpoledne.

Veřejné rozloučení s ikonou Teplic bude probíhat na důstojném místě. Tam, kde to Jaroslav Kubera hodně miloval. Při plesech v Krušnohorském divadle patřil s manželkou Věrou vždy k hlavním tanečníkům večera. Honosný interiér teplické dominanty využil v roce 2000 ke zrealizování svého bláznivého nápadu na hromadnou svatbu, když zde v prvních minutách nového milénia na jeden nádech oddal 14 párů novomanželů. „Hlavně, ať nejdou domů osvětlovači. To by se nám to tu rovnou změnilo v bujarou první svatební noc,“ vtipkoval i při takovéto slavnostní příležitosti. V hlavě po tomto megaobřadu nosil i myšlenku hromadného rozvodu v divadle. K takové akci v jeho režii ale nikdy nedošlo.

Otestovat svůj herecký talent mimo parlamentní řečnický pultík se Jaroslav Kubera rozhodl v srpnu 2014, kdy se na jevišti Krušnohorského divadla objevil v opeře Prodaná nevěsta. V červeně zářivém kostýmu hrál principála kočovných komediantů. Klasický Smetanův kus politik nazkoušel v rámci Evropské hudební akademie po boku studentů operního zpěvu z univerzity ve Vancouveru. Na roli se pečlivě připravoval. „Byl jsem nervózní, abych jim to celé nezkazil, protože jsem na to měl strašně málo času. Musel jsem se to nakonec učit tajně i při několikadenním jednání Senátu, které mi do zkoušek nečekaně vpadlo,“ zlehčoval tehdy své pocity.

Maličký tahák

Jako herec rozhodně nepropadl. Z lóže ho navíc sledovala přísným okem manželka Věra. Aby ji nezklamal, pro jistotu si vzal na jeviště tahák, čehož si málokdo všiml. „Byl tak malý, že by mi ho záviděli i studenti. Ale úžasně fungoval. Měl jsem tam jen počáteční slova jednotlivých odstavců, která mi vykopla celý další text,“ prozradil po představení.

Na prknech teplického divadla Kubera přitom nestál poprvé. Už předtím hrál v činohře. Světla reflektorů si ho na jevišti našla i v divadelním kousku Casanova posera, když si střihl malou roli indického číšníka. K vystoupení v roce 2009 politika přemluvili lidé z teplické Divadelní společnosti 4 pod peřinou, se kterými se dobře znal. V rozhovoru pro Deník po jedné ze zkoušek říkal, že každý politik musí být svým způsobem trochu herec, aby se uplatnil. Takže i kvůli tomu prý malou epizodku vzal. „Zkušenosti číšníka se mi navíc mohou hodit, až budu jednou v důchodu a nebudu mít co dělat,“ glosoval.

Se stejnou jistotou, s jakou stál za řečnickým pultem, se v minulých letech představil i na stupínku s taktovkou v ruce při dirigování Severočeské filharmonie. Během svého politického života nebyl ve vedlejším pracovním poměru pouze divadelním hercem. Objevil se i před kamerou. Ve snímku Ondřeje Trojana Toman z roku 2018 si Kubera střihl roli československého prezidenta Edvarda Beneše.

Jaroslav Kubera je s Teplicemi neodmyslitelně spjatý

V pondělí 3. února se na divadelní jeviště vrátí naposledy, se všemi důstojnými poctami. Veřejné poslední sbohem s předsedou Senátu a dlouholetým představitelem Teplic, který náhle zemřel 20. ledna, mu zde uspořádá stát ve spolupráci s městem Teplice. Scénář se připravuje. „Na průběhu rozloučení v divadle jsem se už předběžně domluvil se zástupci Senátu ve středu u paní Kuberové. Ještě k tomu doladíme podrobnosti,“ uvedl primátor Hynek Hanza. Pietní akt by měl proběhnout v malém sále od 12 do 18 hodin. Pohřeb bude mít Jaroslav Kubera pouze v rodinném kruhu.