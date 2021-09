Konal se po celý den na kolonádě Domu kultury. Novinka určená veřejnosti navazovala na odbornou konferenci Výživa a zdraví, která se v lázeňském městě letos konala už po pětadvacáté. Organizátoři zařadili do programu také Den zdraví s měřením tlaku, cholesterolu nebo tělesného tuku, nebo farmářské trhy. Ke kolonádě přijel také očkovací autobus. Večer následoval hudební program. Návštěvníci si tak užili chutě ve všech možných podobách.

Ochutnávky zdravé stravy, přednášky o výživě, zábavu v parku, ale také třeba vaření na pódiu, do kterého byli vtaženi diváci. To vše nabídl v pátek 24. září v Teplicích projekt s názvem Jarmark chutí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.