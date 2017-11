FOTO: Julius Payer už vzhlíží z podstavce v Šanovském parku

Teplice - Trvalo to několik let, ale nakonec se jim to podařilo. Opozice teplické radnice otravovala tak dlouho s tím, že chtějí mít v Teplicích odkaz na Payera, až tuto myšlenku nakonec vzalo za své vedení města.

Ve společném zájmu pak obě strany vytvořily pomník v Šanovském parku. „Pro pojmenování jednoho z parků v Teplicích podle Payera v zastupitelstvu vůle nebyla, tak se do zdárného konce podařilo dotáhnout alespoň pomník," usmívá se představitel opozičního sdružení Volba PRO! Teplice Jakub Mráček. Výsledkem snažení je bronzová osmdesáticentimetrová busta Julia Payera, která je dílem světoznámého sochaře Jana Koblasy. Má připomínat odkaz Julia Payera coby významného polárníka, objevitele, kartografa a v neposlední řadě též malíře, který se v roce 1841 narodil právě v jednom z domů v teplické čtvrti Šanov. Garantem pomníku za město byla náměstkyně Radka Růžičková. S výsledkem je spokojená. „I přes drobné komplikace se nám podařilo dílo přecijen dokončit. Mrzutý je fakt, že odhalení se už nezúčastní autor díla, který nás v říjnu bohužel opustil," komentuje náměstkyně. Tepličané za bronzovou bustu Payera, která je umístěná na podstavci, zaplatí 850 tisíc korun. Celkový vzhled pietního místa navrhl teplický architekt Milan Míšek. „Umístění pomníku Julia Payera právě na místě v parku přispěje k výtvarnému a historickému zdůraznění významu parkové lázeňské části Šanova," sdělil v záměru výběru místa architekt. „Možná se teď o něj budou lidé více zajímat a zjistí, jak významný to byl člověk," komentuje nový pomník Ilonna Jak z Teplic, která pracuje jako cestovní průvodce.

Autor: Petr Málek