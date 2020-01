Vyvážení popelnic zdarma, fontány, měření rychlosti chodců na přechodu či podpora sprejerů. Tím vším si Jaroslav Kubera postupně získával v Teplicích přízeň.

V Teplicích vznikají pietní místa k uctění památky zemřelého Jaroslava Kubery. | Foto: Deník / Karel Pech

Kubera rovná se Teplice. To už nikdo z novodobé historie města nevymaže. Jaroslav Kubera lázeňské město na severu Čech vedl čtvrt století, miloval ho a ani po odchodu do vysoké politiky v Praze na něj nezanevřel. „Vždycky to budou moje Teplice, moje město, které mě vychovalo a já mu mám stále co vracet,“ říkal ještě nedávno při jednom setkání v Teplicích. Zemřel v pondělí dopoledne v nedožitých 73 letech. Teplice mu navždy zůstanou domovem.