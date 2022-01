Podivejte se, třeba jsme vás tam vyfotili, nebo vaše děti. Na sjezdovkách bylo o víkendu 22. a 23. ledna rušno. Byli jsme se podívat na dojezdu sjezdovek v Mikulově. Parkoviště je tam zdarma, nechybí stánek s občerstvením. Děti se tam učily lyžovat ve školičce. V permanenci byla malá sjezdovka s vlekem Údolíčko. V neděli slalomák. Lyžovalo se také na Hrobské.

Lyžovačka a bobovačka v Mikulově, který je součástí SC Bouřňák. | Video: Deník / Petr Málek

Do Mikulova v sobotu vyrazila například rodina Stoklareckých. "Máme dvě malé děti a pro ně to je tady ideální. Starší syn jezdí na lyžích, pětiletá holka má boby. Vyřádí se tu oba. Pak si dáme čaj u parkoviště ve stánku a pojedeme domů. Děti unaveně usnou při cestě v autě. Jezdíme sem z Teplic, tipuji to tak do Hrobu, že oba spí," říkal tatínek Josef. Ve sportovním zimním centru je k dispozici šest sjezdovek (2 lehké, 3 středně náročné a 1 těžká), které mohou uspokojit jak začínající, tak zkušené lyžaře.