FOTO: Lidl, kavárna, květiny, pumpa či prodejna pro koňáky. Jak se mění Pražská?

autor externí

Historicky tu stávaly domy. Z dávných let je vyměnila nová výstavba. Letitá výpadovka z Teplic na Prahu se ale i v novodobí postupně mění. Od 90. let se to tu hodně rozrostlo. Co je tu nyní? V dalším díle oblíbeného seriálu "Co je nového" jsme se vydali s fotoaparátem do Pražské ulice v teplických Proseticích. Prošli jsme část od křižovatky s ulicí Rovná a Bystřanská.

Pražská v Teplicích. | Foto: Martin Mudroch