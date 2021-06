Předáním symbolického klíče od kostela vedení Modlan úspěšně završilo převod svatostánku z litoměřické diecéze na obec. Pro místostarostu Petra Hubeného a starostu Lukáše Bartoně tím skončila řada vyjednávání. Modlany chtěly kostel od církve získat už dlouho, aby ho mohly ze svých peněz začít opravovat a zařadit ho do projektu celkové revitalizace náměstí v obci. „Konečně je náš. Jsem rád, že jsme se s církví nakonec ve všem domluvili k oboustranné spokojenosti,“ komentuje místostarosta obce Petr Hubený.

Stavba sv. Apolináře je jednou z dominant Modlan. Úřad teď čeká náročný úkol, zajistit na opravy peníze. Starosta to vnímá jako velký úkol vůči lidem v obci. „Leží před námi velké břímě, jak z pohledu nákladů na opravy, tak hlavně života uvnitř kostela. Nechceme, aby se z něj stala schránka bez ničeho. Což už se ale naštěstí nestává, protože právě my jsme byli ti, kteří do kostela vnesli život už v době, kdy patřil církvi. Pořádali jsme tam akce, které byly hodně navštěvované. Chceme v tomto pokračovat a další pořady k tomu ještě přidat,“ naznačil starosta Modlan Lukáš Bartoň.

Samotná církev nemá obavy o další osud kostela. „Rozechvění je zmírněno tím, do jakých rukou kostel přechází. Máme nadstandardní spolupráci s místní samosprávou. Jsem rád, že mohu kostel předat právě do takových rukou,“ uvedl po slavnostním aktu administrátor farnosti Radek Kuchař.

Správce farnosti Robert Kotyšan vnímá převod celé stavby pod křídla Modlan jako velký závazek pro obec. „Je to kus historie. Kostel tady byl staletí a pevně věřím, že zde bude i další,“ zmínil.

Prvním koncertem, který se v kostele sv. Apolináře uskutečnil, bylo v rámci páteční Noci kostelů vystoupení teplické folkové skupiny Skok. Další akce v kostele budou přicházet. „Zachováme určitě Vánoční Modlansko. Je to vyhlášená událost, na kterou se sjíždějí lidé z celého regionu a těší se na to. Určitě obnovíme Modlanského andílka, což je pěvecká soutěž pro děti ze školek a uvidíme, co bude dál. Věřím, že kostel bude žít,“ poznamenal místostarosta obce Petr Hubený. V kostele budou během roku nadále probíhat i některé církevní akce.

Římskokatolický kostel svatého Apolináře v Modlanech je raně barokní sakrální stavba stojící na návsi obce, kde tvoří dominantu. Od roku 1987 je chráněn jako kulturní památka.

Karel Schön