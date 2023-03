Když se Divadlu V Pytli sejde v kalendáři najednou více akcí na víkend, nezastaví se členové tohoto ansámblu z Hrobu na Teplicku ani na minutu. Přípravy představují vybrat a sestavit kostýmy na tři akce najednou. Zorganizovat dětský maškarní karneval, pak rychle přebudovat scénu na dospělácký maškarní bál. Do toho zakomponovat masopustní průvod v Ledvicích.

Akce s účastí a pod režijní taktovkou Divadla V Pytli z Hrobu na Teplicku. | Foto: Se souhlasem Divadla V Pytli

Aby tohle všechno stíhali i nadále, láká principál Divadla V Pytli Petr Stolař nové lidi do svého týmu. Na facebookovém profilu divadla napsal:

"Kamarádi, přátelé! Kdož chce být účasten na naší tvorbě a chtěl by čas bytí tráviti činností smysluplnou, předkládám info o skupině STOLART - DIVADLO V PYTLI - HERCI , kde akce veškeré, stejně jako časy, obsah a formát výjezdů, do tabulek zapisujeme, a vy si volíte, kam byste chtěli a mohli jet… Jsme pohádky, plesy, průvody, maškarní tancovačky, animace, filmy, divadla. Jsme už 29 let Divadlo V Pytli. Kdo by seriózní spolupráci rád navázal, dejte o sobě vědět. Nebo (po domluvě předem raději) nás navštivte v HROBĚ. Stejně k nám jednou musíte :-)"