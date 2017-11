FOTO: Půjčené policejní auto skončilo nepojízdné a plné fekálií

Dubí - Originální filmové kostýmy, plakáty a fotografie z filmů Zdeňka Podskalského si můžete prohlédnout na výstavě v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí.

Připomínají režiséra, který, i když už není čtvrt století mezi námi, nás svými komediemi dokáže stále spolehlivě rozesmát. Některé z kostýmů jsou vystavené poprvé od natáčení filmů. Desetiletí byly zapomenuté a uložené ve fundusu.

JANŽUROVÁ SI ŠATY UPLETLA SAMA

„Růžové šaty, které měla při natáčení komedie Drahé tety a já, si Iva Janžurová upletla sama. Panu režisérovi se tak líbily, že je využil ve filmu. Iva Janžurová nám je teď na výstavu zapůjčila,“ popsal jeden z vystavených exponátů dubský místostarosta Jiří Šiller. Právě on coby velký milovník českého filmu je iniciátorem setkání se zajímavými osobnostmi spjatými s filmem v dubském Modrodomě.

„Dlouho jsem vzdoroval, protože nejsem vypravěč a bavič,“ prohlásil hned na úvod Zdeněk Podskalský ml., který se ve středu večer zahájení výstavy zúčastnil.

„To otec nebral nic moc vážně, ani své dílo a přitom pořád bavil lidi. Neměl pracovitou a důslednou povahu. Bez velké přípravy, s dobrou náladou a určitou nezodpovědností dokázal herce, kteří ho měli rádi a uznávali ho, vyprovokovat. Vytvořil tak věci, které se staly klasikou,“ popsal tvorbu svého otce.

I Zdeněk Podskalský ml. se věnuje režii, ale na rozdíl od otce ne filmové, ale televizní, zábavným pořadům a reklamě.

V Dubí promítl ukázky z některých tatínkových filmů a přidal zajímavosti, které vyčetl z jeho diářů o natáčení.

„Při natáčení filmu Drahé tety a já potřebovali narychlo policejní vůz, který neměli. Přesvědčili proto kapitána na místní policejní stanici, ať jim půjčí jejich. Nejen že kaskadér během hodiny auto zničil, ale když ho odváželi, byl tam propadlý poklop a auto spadlo do fekální jímky. Když ho vytáhl jeřáb, bylo nepojízdné a po strop plné fekálií. Průjezd vesnicí policejním autem se tak stal nejdražším záběrem celého filmu,“ popsal jednu z příhod.

OTEC ŽIL SAMOSTATNÝM ŽIVOTEM

„Jako otec byl dobrý, přestože s námi nežil. Žil samostatným životem a k nám chodil na víkendy. Vpadl v neděli s tím, že nemá čas a jde jen na deset minut. Pak seděl čtyři hodiny, snědl všechno, co maminka navařila a vyprávěl. Když mi ale něco řekl, mělo to svoji váhu a já jsem věděl, že si to musím zapamatovat, až se u nás zase za čtrnáct dní objeví,“ nechal nahlédnout do soukromí Zdeněk Podskalský ml.

Prostřednictvím kostýmů si návštěvníci až do 22. listopadu, kdy je vrátí zpět na Barrandov, připomenou filmy Bílá paní, Drahé tety a já, Světáci nebo Noc na Karlštejně, které patří k filmové klasice a budou bavit i další generace.

Podskalského v roli baviče pak připomíná ve vitríně oblek ze Silvestra 1974 v jeho oblíbených Malenicích, kde na hřbitově je i místo jeho posledního odpočinku.

Město Dubí ve spolupráci s fundusem barrandovského studia už vystavovalo filmové kostýmy z filmů, v nichž hrála Iva Janžurová nebo Alena Vránová. Kostýmy ze svých filmů představil v Dubí i režisér Václav Vorlíček.