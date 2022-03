FOTO: Rumovou pralinku jíme všichni. Víte ale něco o těch tradičních?

Víte, co se skrývá pod názvem pralinka a jaké druhy existují? Právě to jsme zjišťovali o víkendu na čokofestu v Teplicích. Málokdo totiž ví, jaké jsou mezi druhy pralinek rozdíly. Podívejte se, co všechno se dá vyrobit z čokolády.

Z čokofestu v Teplicích. Sobota 12. března 2022 | Foto: Deník/Petr Málek

Možná jste se také byli o víkendu podívat v teplické Galerii na čokofestu. První fotky z akce jsme na webu zveřejnili už v neděli. Nejčastějším sortimentem tam byla právě pralinka. V různých barvách a podobách. Naleštěná a samozřejmě řvoucí na naše chuťové pohárky: „Ochutnej mě!“ V současné době jsou právě tyto čokoládové delikatesy velmi oblíbené. V České republice byly pod tímto názvem dlouhou dobu obvykle vnímány pouze rumové pralinky. Ta pravá pochutina má ale hlubší historii. Název pralinky je odvozen od francouzského šlechtice. Říká se, že jejich původní verzi poprvé vyrobil kuchař maršála du Plessis-Praslina. V Teplicích na čokofestu byla vidět řada druhů. Prodejci nám k tomu řekli řadu věcí. Shrnuli jsme to nejdůležitější. Neskutečné jsou pralinky z luxusní belgické čokolády, plněné jemným krémem. Belgická pralinka pochází ze začátku 19. století. Uvnitř čokoládové kopulky je obvykle ukrytý oříšek. V novodobějších podobách také třeba čím dál tím více oblíbený slaný karamel. Může být i káva nebo různé likéry. Jako specialita Francie se prezentovala jejich výhradně mandlová pochutina obalená v tepelně upraveném cukru. Americká pralinka bude zase spíše fondán. Pokud ale obecně v Evropě řeknete, že chcete čokoládovou pralinku, a nevyhledáváte specializované obchody, tak vám nejspíše nabídnou obyčejný čokoládový bonbon. Cenově je totiž mnohem levnější než tradiční pralinka.