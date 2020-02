„Ve Francouzské ulici v Teplicích během noci spadl strom na auto. V Dubí vzal vítr kus střechy na garáži,“ vybral z nočních výjezdů mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Nejvíce stromů popadalo v bezprostředním úpatí hor. Jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů tam zasahovaly v Košťanech, Oseku, Dubí i Krupce. Do terénu vyjely profesionální jednotky, velkou pomocí v takových situacích jsou i dobrovolné jednotky.

„Krátce po deváté hodině v neděli večer nám vyhlásili například výjezd na vyvrácený strom, který spadl na dráty elektrického vedení. Společně s jednotkou HZS Teplice a za použití výškové techniky jsme strom zlikvidovali. Zasahovali jsme také třeba v Pozorce a Drahůnkách,“ informoval za SDH Dubí Jakub Honauer.

Nárazový vítr úřadoval také v Proseticích, kde lámal stromy konkrétně v lokalitě U Tří dubů. Přes silnici spadl strom ve Rtyni nad Bílinou. Větve ohrozily provoz na silnici v Bystřanech. Plné ruce práce měli během noci na pondělí také dobrovolní hasiči v Zabrušanech. „Naše jednotka byla před devátou hodinou večer vyrozuměna, že ze Zabrušan směr Duchcov je vyvrácený strom přes cestu. Jednotka vyjela na místo s Fordem Transit, strom jsme rozřezali a odstranili ze silnice,“ uvádí místní hasiči na svém facebookovém profilu.

„Při návratu na základnu nás operační středisko poslalo k druhé události, spadlý strom směr Všechlapy - Hudcov. Jednalo se o dva zlomené stromy, které blokovaly silnici. Odstranili jsme je,“ popisují svoji noční „větrnou“ službu zabrušanští hasiči. Někteří obyvatelé v lokalitách Osek, Duchcov, Háj, Jeníkov, Lahošť, Oldřichov se probudili do tmy. Museli počkat, až jim opraví poruchu na vedení elektrického proudu. „V terénu jsme po celém Česku měly stovky montérů poruchových čet, které postupně pracovaly na obnovení dodávky elektřiny. Bez elektřiny bylo v pondělí ráno na 19 tisíc odběrných míst,“ sdělila za ČEZ Soňa Holingerová. Ústecký kraj patřil k těm, kde bylo nejvíce poruch.

„Během noci u nás opakovaně přestala jít elektřina. Ráno to už bylo v pořádku. Počítač mě normálně běží,“ informoval v pondělí dopoledne přímo ze své kanceláře starosta Mikulova Stanislav Němec. Podle teplického meteorologa Radka Tomšů s větrem musíme počítat po celý týden. „V podstatě každý den bude foukat. Ne tak silně jako v závěru víkendu, ale větrné počasí od západu bude pokračovat až do další neděle. Na výstrahu to zatím nebude, většinou nárazy kolem 15 m/s,“ sdělil.

Nedělní vichřice byla rekordní. Po sečtení všech zapsaných událostí to pro hasiče v regionu byla další letošní nejvýznamnější noc. Podobně, jako nedávno kvůli Sabině. „Během nedělního večera, noci a pondělního rána bylo na linku tísňového volání v Ústeckém kraji nahlášeno 113 událostí způsobených prudkým větrem. Jednotky odstraňovaly v 88 případech vyvrácené stromy, v dalších 20 případech uvolněné plechy, plechové střechy, spadlé dráty a další překážky. Zbytek byly jiné zásahy,“ upřesnil tiskový mluvčí hasičů Lukáš Marvan.