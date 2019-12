Nad bývalou plovárnou Zámecká v Teplicích povede nové přemostění. Silničáři totiž při letošních naplánovaných opravách zjistili na stávajícím překlenutí vážné konstrukční vady, kvůli kterým je nutné celou stavbu srovnat se zemí a na jejím místě postavit novou. To ale nebude dříve než za dva roky. Do té doby musí řidiči na silnici I/8 počítat s omezením provozu, používat se budou pouze dva vnější jízdní pruhy. Podle Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD), které je správce silnice, samovolné spadnutí konstrukce v důsledku zjištěných závad bezprostředně nehrozí.

„Během prací jsme zjistili, že aktuální stav je výrazně horší, než se předpokládalo,“ konstatoval vedoucí provozního úseku chomutovské správy ŘSD Vít Plechatý. „Udělali jsme proto jen nejnutnější sanace a nyní připravujeme oproti původnímu plánu výstavbu zcela nových mostů, která by mohla začít někdy v roce 2021,“ dodal.

Soumostí tvoří dva oddělené opačné směry dopravy. V současné době na nich provoz vymezují dopravní značky. Kvůli zatížení jezdí auta pouze po vnějších částech. Větší komplikace v dopravě přinese rekonstrukce, při které budou muset dělníci mosty strhnout. Větší dopravní zátěž si uvědomuje vedení města. „Při takovýchto akcích se komplikace v dopravě objevují téměř vždy. Předpokládám, že celá akce bude naplánovaná tak, aby byla zajištěná průjezdnost i po dobu stavby. Očekávám, že nám ŘSD ještě dodá podrobné informace, abychom se mohli na následná omezení dobře připravit,“ reagoval náměstek primátora Jiří Štábl.

Tisíce automobilů denně

Jde o frekventovanou silnici I/8 spojující Lovosice s Teplicemi s navazující výpadovkou přes Cínovec do Německa. 150metrové mosty převádějí po nízké estakádě tranzitní dopravu přes městské silnice podél Zámecké zahrady. Denně po nich projedou tisíce automobilů. Pod betonovou konstrukcí je parkoviště a také tudy projíždějí vlaky.

Podle Jana Studeckého z tiskového odboru ŘSD se řidiči ani chodci nemusejí obávat, že by pilíře nevydržely a most spadl. „V takovém případě by byl okamžitě uzavřen,“ uklidnil.

ŘSD plánuje průběh rekonstrukce rozdělit do dvou stavebních sezon, což by znamenalo možnost ponechání obousměrného provozu vždy na jednom z mostů. Jestli to však skutečně bude možné, třeba i s vymezením pouze pro osobní dopravu, se uvidí s ohledem na skutečný stav konstrukce až z projektové dokumentace. Přípravy na stavbu mají trvat dva roky, cena vzejde až z výběrového řízení.

Město ve svém dlouhodobém výhledu počítá u tohoto soumostí s dalším rozšířením. Architekti v územním plánu už před časem namalovali sjezd, který by ulehčil náporu aut směřujících ze silnice I/8 do Alejní ulice. Podle primátora Hynka Hanzy to je ale hudba budoucnosti. „Rozhodně nepředpokládám, že to bude v rámci plánované rekonstrukce mostu v režii ŘSD,“ řekl.