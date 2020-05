Město Teplice podpořilo skauty a Arkadii. Skautům dalo peníze jako příspěvek na novou klubovnu, která vyrůstá v Trnovanech. Smlouvu v tomto týdnu podepsal za skautské středisko Dvojka Teplice vedoucí Jakub Mráček, za město primátor Hynek Hanza. Skauti dostali 125 tisíc, což je polovina ze zaokrouhleného výtěžku letošního plesu města.

“Je to pomoc, kterou velmi oceňujeme. Peníze nám pomohou při výstavbě nového zázemí, které stavíme proto, že nám to původní už kapacitně nestačí,“ uvedl Mráček. Náklady na výstavbu klubovny budou větší, půjdou až do řádů milionů. Skauti stavbu financují z různých zdrojů.

Pomáhá i veřejnost, která za příspěvky v různých cenových hladinách dostala netradiční dárky od skautů. Na novou klubovnu putoval také výtěžek z vlastního skautského plesu, který se konal v trnovanské sokolovně.

Kromě Junáka město druhou polovinou výtěžku z plesu podpořilo teplickou společnost Arkadie. Ta podle ředitelky Lenky Machaloušové peníze přidá na nové auto pro dopravu klientů. Náklady na zajištění plesu jsou pokryty z rozpočtu města a čistý výtěžek je vždy věnován na veřejně prospěšné účely. Letošní činil zhruba 201 tisíc korun, rada dorovnala částku z rozpočtu města na 250 tisíc korun.