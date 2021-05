FOTO: V Suché probíhá rekonstrukce kabin a okolí hřiště

V Suché, části Modlan, probíhá rekonstrukce kabin a okolí hřiště. Vše by mělo být hotovo do konce letošního roku. V plánu je ještě vybudování umělé trávy a osvětlení. Na to se už fotbalisté Sokola Suché, klubu III. okresní třídy Teplicka, těší.

V Suché probíhá rekonstrukce kabin a okolí hřiště | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Ty nejnovější umělé trávníky jsou už hodně kvalitní. Určitě bude lepší hrát na umělce, než na tom, co jsme měli doposud k dispozici. A hlavně se terén srovná, takže už nebudeme hrát jeden poločas z kopce a druhý do kopce," řekl už dříve Martin Rigo, kapitán fotbalového mančaftu Suché.