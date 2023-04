/FOTO/ Začala proměna Tržního náměstí. Lidé řeší, kam si půjdou koupit sazenice. Zmizely stánky. Další objekty ve středu bývalého tržiště v Teplicích shazuje bagr k zemi. Vysloužilou tržnici pro prodejce ovoce a zeleniny a také sazenic zahrádkářů vystřídá prostranství pro nové tržiště. Změní se systém parkování, přibydou lavičky, počítá se také s veřejnými toaletami, dále novou zelení a fontánkou, která by měla dokreslit nový vzhled celého náměstí v ulici 28. října. Demolice má trvat přibližně měsíc. Následná rekonstrukce plochy se má držet návrhu teplického architekta Jana Hanzlíka. Respektive jeho představy, kterou prostřednictvím vizuálů náměstí už v roce 2018 prezentoval zastupitelům.

Včera, dnes a zítra. Začala přeměna Tržního náměstí v Teplicích. | Foto: Koláž: Deník/Petr Málek

„V zásadních prvcích by se rekonstrukce měla držet návrhu architekta Jana Hanzlíka, který k záměru města vypracoval vizualizaci. Aktuální plán se liší jen v případě podzemních odpadkových košů, které nelze v prostoru umístit,“ konstatoval nedávno k chystané rekonstrukci mluvčí města Teplice Robin Röhrich.

Ale i odstavná plocha pro auta v severozápadní části náměstí podle architekta potřebuje svůj lepší systém. Celkově by tato lokalita měla nabídnout okolo 150 míst k parkování. Dodělat se musí chybějící chodníky podél domů. Zůstat by zde měla veřejná toaleta. Ve středové části by mohla být fontánka, která by dokreslila relaxační zónu. S tím vším zastupitelům předložená studie počítá.

Lokalita je dlouhou dobu opomíjeným veřejným prostorem. "Přitom v hierarchii Teplic jde vlastně o čtvrtý nejvýznamnější prostor situovaný přímo v centru. Cílem studie je navrátit místu městský charakter, aby bylo po právu označováno za náměstí," zmínil při prezentaci svého návrhu v zastupitelstvu před pěti lety Hanzlík.

Ve facebookové skupině Teplice se k aktuálním plánům s náměstím vyjádřil primátor Jiří Štábl. "V nejbližší době, až budou objekty na Tržním náměstí zdemolovány, proběhnou práce na inženýrských sítích pod zemí a následně bude celé náměstí zrevitalizováno," napsal.

Ilustrační fotka z minulých let.Zdroj: Deník/Zdeněk TraxlerLidé ve stejné skupině řeší, kam si půjdou nyní koupit sazenice od zahrádkářů. V minulosti byli zvyklí chodit právě sem. V komentářích se objevují rady na různá zahrádkářství, například tam padlo doporučení na Zahradnictví Dvořák v Teplicích nebo Zahradnictví v Chabařovicích. Objevila se také zmínka o tom, že se chystá náhradní prostor za Tržní náměstí. Měl by být u bývalé plynárny v Proseticích. Pěstitelé i prodejci nová místa hledají. Podle některých to je ale pozdě, protože o rekonstrukci se už nějaký čas vědělo.