FOTO, VIDEO: Rozstřílíme to tady na kusy, řvali maskovaní muži na žáky ve škole

Teplice – Opakovaná dávka slepých výstřelů z kulometu se rozlehla náměstíčkem u hotelové školy v Teplicích. Rány byly natolik výrazné, až z nich zalehlo v uších. Tři ozbrojení a zahalení muži následně vnikli hlavními dveřmi do školní budovy. Začalo cvičení, při kterém se obětmi stali žáci ve třídách.

„Tohle je přepadení. Rozstřílíme to tady na kusy,“ ozvalo se ze vstupní haly školy. Následovala další dávka výstřelů, po které i ti otrlejší ve třídách, kteří původně slibovali obranu zabarikádováním, zmlkli.

PRVNÍ PŘÍJÍŽDÍ HLÍDKY Z OKOLÍ

Ředitel hotelovky ohlásil přepadení na policii, čímž se roztočila kolečka sehraného záchranného stroje. Jednotlivé složky integrovaného systému měly pohotovost.

„První na místo vždy přijíždí policejní hlídky z okolí, aby zajistili celý prostor,“ komentoval Daniel Vítek z teplické policie. Zasahují policisté v kuklách, přijely záchranáři se sanitkami pro dopravu raněných, připraveni na místě jsou hasiči.

„Celý zásah se pak řídí z velitelského štábu, který je na dohled od školy,“ upozornil mluvčí policie Vítek. Více toho ale odtajnit z takového zásahu nemohl.

Zásahovka zneškodní ozbrojené pachatele a odvede je pryč. Pro zraněné je vymezena zóna k ošetření, sanitky je poté po roztřídění podle zranění odvážejí do nemocnic.

DOCELA SE ZAPOTILI

Z pohledu laika celý zásah vypadá jednoduše. Policisté, kteří se ho přímo na chodbách školy zúčastnili, mají ale jiný pocit. Odcházejí celý propocení.

Že je takový zásah hodně blízko realitě, to potvrdil včera ředitel školy Jiří Nekuda. „Místy to bylo hodně ostré. Ale je dobře, že se to nacvičuje,“ hodnotil ředitel s tím, že celá akce proběhla ve spolupráci s krajem coby zřizovatelem střední školy.

Přestože se organizátoři cvičení snažili v předstihu informovat o včerejší akci lidé bydlící v okolí, museli během zásahu některé obyvatele uklidňovat, že jde o simulované přepadení. Jednou z těch, kterou vyděsily výstřely, byla paní Marie.

„Venčila jsem venku psa. Najednou slyším strašné rány, až se mi z toho polekal. Když jsem se pak za hodinu vracela domů, tak všude samá policejní auta, sanitky a pásky. Pak mi řekli, co se tu děje,“ líčila seniorka.

Policisté, podobně jako záchranáři i hasiči, absolvují během roku několik takovýchto námětových cvičení. Kvůli prevenci a připravenosti na krizové situace.

„Společná cvičení jsou důležitá k prověření koordinovaného postupu jednotlivých složek v případě mimořádných událostech,“ uzavřel středeční zásah u simulovaného přepadení hotelové školy Daniel Vítek z teplické policie.