Trochu to píchlo, jako když dá včelka žihadlo. Tak zhodnotila příjem očkovací dávky seniorka Jindřiška Černá z Teplic, která byla ve středu 14. dubna dopoledne jednou z prvních návštěvníků nově otevřeného očkovacího centra ve Sportaréně na teplických Stínadlech.

Celý proces včetně vpichu trval pár minut. Ještě než mohla seniorka po očkování odejít domů, musela vyčkat několik minut ve sledované zóně, zda se u ní případně neprojeví nějaká negativní reakce. Stejně ale jako drtivá většina očkovaných seniorů i ona odcházela domů bez komplikací. „Konečně můžeme s manželem na návštěvy a nemusíme být stále uvěznění doma,“ radovala se paní Jindřiška.

V teplické Sportaréně se ve středu otevřelo nové očkovací centrum proti nemoci covid-19. Ve spolupráci s městem Teplice ho zajišťuje společnost Krajská zdravotní. Do sportovní haly se přesunulo dosavadní místo, které fungovalo v nemocnici.

Město poskytlo prostory sportovní haly bezplatně, náklady na zřízení i provoz uhradí Krajská zdravotní. Teplice částečně zajišťují své administrativní pracovníky. Podle primátora Teplic Hynka Hanzy předcházelo zřízení velkokapacitního vakcinačního místa tříměsíční vyjednávání. „Jsem ale rád, že se to povedlo zrealizovat. Očkovací centrum zajistí proočkování občanů města i širokého okolí bezpečně a se vším komfortem, bezbariérově a s dostatkem parkovacích míst,“ řekl Hanza ve středu dopoledne, když se přišel do Sportarény podívat.

První nedočkavci čekali před vstupem do haly ještě před 10. hodinou, kdy se v novém centru otevřel systém pro očkování. Než ale mohli nastavit rameno pro vakcínu, museli se nejprve zapsat na recepci, kde personál centra zkontroloval, že mají dotyční senioři skutečně termín v rezervačním systému. Pak postoupili o pár metrů dál do improvizované čekárny, odtud i s vyplněným zdravotním dotazníkem zamířili k administraci, kde se vše zadává do očkovacího systému. „Kolegyně si zároveň ověří údaje vyplněné do dotazníků. Zeptají se také na alergie či dušnost. Dál už jdou senioři k sestřičce, která aplikuje vakcínu,“ popsala postup při očkování hlavní sestra teplické nemocnice Kateřina Vágnerová.

Až do července

Rychlost proočkování bude záviset na množství vakcín, které se podaří pro Teplice vyčlenit. „Věřím, že se v nejbližší době podaří proočkovat vysoké procento obyvatel a budeme moci vrátit Sportarénu zpět sportovcům,“ poznamenal primátor Hanza. Zatím se počítá s tím, že by tu očkovací centrum bylo do července.

„Za předpokladu dostatečného množství vakcíny nám větší prostory umožní naočkovat mnohem více lidí během krátké doby, než bylo dosud v našich možnostech,“ uvedla hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková, která má v gesci přípravu a koordinaci očkovacích míst v celém Ústeckém kraji.

Teplické centrum by v první fázi mohlo stíhat naočkovat až 400 lidí denně. Kapacita nového centra postupně vzroste až na 800 aplikovaných dávek. Kdy této hranice dosáhne, bude záležet na dodávkách vakcín.