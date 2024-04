FOTO, VIDEO: Závodní auta v Teplicích. Vzpomínka na Rallye Teplice

V sobotu dopoledne 27. dubna to na náměstí Svobody a také v teplických ulicích dunělo. Do lázeňského města Teplice přijela závodní auta. Šlo o třetí ročník vzpomínkové akce na tehdejší Rallye Teplice, která se řadu let konala pod hlavičkou Sklo Unionu. Na náměstí byla výstava vozidel, se kterými se pak posádky vydaly do teplických ulic a dál po Teplicku.

Teplice, 3. ročník akce Po stopách Rallye Teplice. | Video: Deník/Zdeněk Traxler