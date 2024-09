Jak to celé vzniklo?

"Můj syn a jeho kamarádi milují koloběžku. Dřou v rámci tréninku každý den. Jednou mi během cvičení můj trenér Pepa Horáček říká: Bylo by super, aby Robin ukázal někde, co dokáže, a taky by bylo fajn, kdyby byly závody v Teplicích," vypráví za iniciátory akce Lenka Baumgartnerová.

„Proč se nespojit s profíkama, když já to neumím?“ Říkala si. A vybrala ty nejlepší, Tomáše Lorence, ikonu tohoto sportu, bývalého vícemistra Evropy, který každý den dává této komunitě opravdu hodně a pomáhá jí. "Oslovili jsme Martina Nogola, který byl jedním z prvních dvou jezdců ČR a reprezentoval nás opravdu skvěle. V současné době organizuje celorepublikové závody Divine Český pohár ČR. No a tak se staly Teplice jednou ze zastávek tohoto poháru," zmiňuje iniciátorka.

Akci podpořilo město Teplice. Pomohli i další, aby bylo o všechny dobře postaráno. "Aleš Burger, fakt neskutečně šikovný člověk, který pořádá mnohem větší akce, vyšvihnul asi během 5 minut celý doprovodný program a já jen valila oči," doplňuje.