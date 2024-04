Zpráva o rozšíření prodejní plochy v rámci přístavby nové části Galerie Teplice se objevila na webu projekční a stavebně - poradenská kanceláře Obermeyer Helika, která se ujala role generálního projektanta a architekta při rozšíření a přístavbě obchodního centra Galerie Teplice. Po dokončení nabídne Galerie Teplice podle projektantů svým návštěvníkům ještě širší spektrum obchodů, služeb a zábavy v novém atraktivním prostředí.

Přístavba Galerie Teplice, vizualizace. | Foto: Se svolením OBERMEYER HELIKA

Investorem projektu je společnost DANDREET a.s. Rozšíření obchodního centra Galerie Teplice je navrženo do prostoru volného prostranství v jihovýchodním rohu objektu. "Naším cílem bylo citlivě navázat na současnou architekturu Galerie Teplice a zároveň vytvořit nový výrazný prvek, který oživí jihovýchodní nároží objektu," uvedl hlavní inženýr projektu Roman Smida.

Pro vedení Galerie Teplice je to příznivá zpráva směrem od majitelů a investora. "Určitě je to pro nás zajímavá zpráva, bavili jsme se o tom už delší dobu. Zastaví se tím volný roh, který tam byl. Prodloužíme tím pasáž a vznikne nový prostor pro další obchody," okomentoval manažer obchodního centa Jan Růžička.

S realizací projektu včetně příprav se má podle informací od poradenské kanceláře Obermeyer Helika začít už letos ve třetím čtvrtletí.

V rámci prací se upraví i vstup z náměstí

Součástí projektu bude i úprava stávajícího severního vstupu z náměstí Svobody v Teplicích. Zde dojde k instalaci nových otočných dveří, které nahradí stávající posuvné. V prvním podzemním podlaží bude prodloužena nynější pasáž a vytvořeno několik nových obchodních jednotek. V prvním a druhém nadzemním podlaží nabídne přístavba rozšíření pronajímatelných obchodních ploch.



Pro lidi z Teplic je přístavba Galerie Teplice překvapením. "To by mě nikdy nenapadlo, že se to dá ještě rozšířit. Ale je fakt, že ten roh tam chybí," okomentoval návrh Miloš Jungmann z Teplic.