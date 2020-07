„Je to speciální kombinace malby a sprejů. Vytvořil jsem to jako připomínku toho, jací žili v Teplicích hrdinové. Abychom je měli stále na očích. Město mě oslovilo, abych připravil něco k výročí ukončení války. Hned mě napadl stíhací letec s vazbou na Teplice,“ uvedl o svém výtvarném díle Kamil Vacek, kterého bude veřejnost znát spíše pod přezdívkou Camo. Právě tak totiž tento Tepličan svá díla na zdích podepisuje.

Podle lidí, kteří chodí okolo, je konečná cena za dílo příliš vysoká. „Neumím si představit, kolik co dnes stojí, ale skoro 100 tisíc mi přijde dost. Namalovat něco na beton za takové peníze,“ kroutil hlavou při pohledu na graffiti pod mostem senior Josef Mrázek. Podle náměstka primátora Jiřího Štábla není výsledná cena pouze o práci a materiálu.

Kromě vlastního vytvoření návrhu a následné práce autora zahrnuje řadu sprejů a barev spotřebovaných na přibližně 300 metrech čtverečních. Sprejer spotřeboval 50 sprejů a 300 litrů barvy. Město od autora v rámci dohody dostalo také časosběrnou fotodokumentaci, jak celé unikátní dílo vznikalo.

Práce nebyla snadná. „Prakticky celou dobu jsem byl na šikmé ploše. Navíc na štaflích. Předlohy jsme měli připravené na papíru. Vše je ruční práce. Šlo to ale bez problémů,“ podotkl k výrobě díla pod mostem Vacek.

Kurt Taussig se narodil v roce 1923 v Teplicích-Šanově. Byl jedním z tzv. Wintonových dětí. V 15 letech se Taussig dostal do Velké Británie, kde se stal letcem RAF. Po Sametové revoluci několikrát navštívil naši republiku i své rodné Teplice. Zemřel loni na podzim. Je čestným občanem Teplic.

Graffiti v Alejní ulici nebude jediným místem, které má připomínat odkaz tohoto významného člověka z Teplic. Zdejší židovská obec mu chce vybudovat pamětní desku v Lipové ulici. Podílet se na tom má také Severočeský letecký archiv Most.

Pro sprejera, který stojí například za vyobrazenou veverkou v Zámecké zahradě nebo velrybou v Zemské ulici, to nebyla první zakázka pro město. Streetartový umělec Kamil Vacek už loni ztvárnil osobnosti historicky spojené s návštěvou Teplic, zejména místních lázní. Beethovena a další velikány vyobrazil na protihlukové zdi na Tržním náměstí.

Podle náměstka Štábla má spolupráce pokračovat. V plánu jsou například unikátní 3D graffiti sochy, které by se měly objevit v centru lázeňského města. „Třeba takový Beethoven by se hodil do parku za divadlem,“ naznačil náměstek.