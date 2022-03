Barevně (kombinace žlutá a modrá) navíc sedí do stylu Teplic. Autorem je Camo alias Kamil Vacek, který má na svědomí řadu graffiti po Teplicích. Podívejte se na jeho práci. Dělá to ve vlastní režii, na objednávku města, různých institucí i soukromého sektoru. Některé jeho práce už patří do historie a v ulicích ani nejsou. Objekty totiž nestojí, jako třeba zimní stadion Teplice.