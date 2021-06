Dvě tečky na mapě republiky. Tak jednoduchý návrh zabodoval u členů komise, která rozhodovala o logu a další parádě, které budou odteď spojené s Humpolcem. Ty dvě tečky jsou Praha a Brno, Humpolec je mezi nimi, a to je jeho výhodou. Svědčit o tom budou v příštích letech značka města, jeho uvítací tabule, orientační systém Humpolce i jeho propagační tiskoviny.

S nápadem, jak výtvarně zpodobnit jeden z hlavních znaků jedenáctitisícového města na Vysočině, přišly dvě mladé grafičky ze studia Svéráz Petra Kalousková a Eva Vopelková. Pro 28leté absolventky ústecké Fakulty umění a designu není vyhraná vizuální identita Humpolce první zářez. Vizuální identitu navrhly už Litoměřicím a Úštěku.

U Humpolce vycházely ze zadání od vedení města i profesní organizace Czechdesign, ta veřejnou soutěž kormidlovala. „Mezi tím, co Humpolečtí považují za jejich charakteristický rys, bylo i postavení na půl cesty mezi Prahou a Brnem,“ popsala Eva Vopelková. „A že je to výhoda, protože lidé můžou žít v malém příjemném městě i pracovat v jedné z blízkých metropolí,“ dodala Petra Kalousková.

Grafičky to zaujalo víc, než že je s městem historicky spojená výroba textilií. „Chtěly jsme zvýraznit spíš budoucnost než minulost,“ vysvětlily. Podávaly ještě jeden koncept, ve kterém se snažily známý pojem „humpoláctví“ vystihnout v dobrém. Dvě tečky ale nakonec zabodovaly víc. Radní oslnila jednoduchost i důvtip jejich nápadu.

Autorky při práci na značce samospráv vždy nejprve navštíví město. Jinak tomu nebylo ani v případě dalšího grafického návrhu, s nímž uspěly loni. Jeho nejvýraznějším prvkem jsou trojúhelníčky. Vítězné nové logo třítisícového Úštěku na Litoměřicku inspiroval typický tvar střech štítových domů na náměstí i v okolí města.

Vypadá to jednoduše. „Čím jednodušší návrh, tím složitější cesta k němu,“ poznamenaly grafičky. Ty nakonec pro finální návrh zvolily autentický zdobný štít úštěckých domů, ačkoli turisté, kteří do Úštěku zavítají, vnímají jako jeho větší poznávací znamení jezero Chmelař. Ani ten se ale neztratil. „Štíty jsme jen drobně upravily do tvaru stanů a jezera a navrhly v modré barvě,“ usmály se.

Výhrou v soutěži by spolupráce města s grafikem neměla končit. Měl by být u toho, když se zavádí návrh do orientačního systému, komunikace jeho příspěvkovek nebo třeba polepu MHD. „To je na další čtyři roky práce,“ odhadla Eva Vopelková. Žije v Litoměřicích, kde v počátcích vzniku studia Svéráz uspěla v soutěži o vizuální identitu. Zavádění návrhu má denně před očima.

Litoměřičtí jsou i skoro po třech letech s návrhem spokojení. „Byl dobrý a už se plně uplatňuje v celém městě i jeho organizacích,“ potvrdil starosta 24tisícového města Ladislav Chlupáč. „Kdokoli přijede do Litoměřic nebo dostane od města nějakou tiskovinu či vidí poutač, všechno je sjednoceno pod jedním vizuálem a je to dobře. Je na první pohled vidět, že jde o Litoměřice,“ pochválil starosta.