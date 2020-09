Měla to být obyčejná procházka s košíkem v Krušných horách s cílem nasbírat houby do polévky. Kromě hřibů a babek ale našla rodina Kratochvílova z Teplic také vojenský granát. „Ležel tam v suchém jehličí na zemi u stromu. Celý zrezivělý,“ popsal nečekaný nález tatínek Vlastimil. Neváhal ani minutu a na místo přivolal policii, která si munici odvezla. Historkou z lesa pak nálezce pobavil kamarády z hospody. Naštěstí vše mělo dobrý konec.

Jak nebezpečná je stará munice, přestože vypadá zrezivěle a nefunkčně, ukázal v v úterý 15. září výbuch muničního skladu v Bílině, kde byly právě takové, v přírodě nalezené vojenské exempláře. Proč došlo k explozi, vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Tepličtí policisté mají v záznamech řadu případů, kdy někdo s municí neodborně manipuloval, aniž by tušil, co následně hrozí. Co všechno může způsobit a jak riskuje nejen se svým životem, si neuvědomila žena, která letos v dubnu přinesla granát z ulice přímo na policejní služebnu do Trnovan. Položila igelitovou tašku na stůl a sdělila, co v ní je.

„Ležel tam u marketu v křoví na zemi. Tak jsem ho raději sebrala a nesu vám ho,“ uvedla s ledovým klidem. V tu chvíli spustila nevídaný poplach. Policisté evakuovali nejen služebnu, ale také sousední panelové domy. Pro munici si přijel pyrotechnik. „Jednalo se o nefunkční ruční obranný granát F1 bez trhaviny a iniciátoru, na kterém byl nasazen podomácku vyrobený zapalovač z hliníku,“ specifikoval mluvčí policie Daniel Vítek, co seniorka na služebnu přinesla.

Policejní služebny na Teplicku mohly vyletět do vzduchu už i několikrát předtím. V březnu před pěti lety bylo rušno například v Dubí, když na služebnu městské policie přišel muž z Pozorky. V ruce svíral obranný granát s tím, že ho našly jeho děti v trávě při hře na Zvonečkové louce. Naštěstí byl nefunkční.

Častými nálezci munice jsou hledači pokladů. Třeba na policisty v Bílině se obrátil sběratel starých podkov, který v lese u Ohníče hledal s detektorem kovů v zemi pozůstatky po těžbě dřeva. Z historie věděl, že se tam kdysi pohybovali tažní koně. Vykopal zrezivělý předmět připomínající granát. Že jde o nebezpečnou munici, potvrdil pyrotechnik, který si pro předmět přijel. Nález označil za nevybuchlý dělostřelecký granát ráže 37 mm. Později ho v bezpečné vzdálenosti od obce hned raději odpálil.

Tragický konec měla před více než 60 lety nejničivější exploze munice na Teplicku. Při explozi bomby v Hrobčicích přišlo 18. února 1958 o život celkem sedm dětí. Na vině byla „klukovina“ jednoho z chlapců, který před očima svých spolužáků odjistil nalezenou munici a následně s ní hodil o zem. „Děti se tehdy sešly před kulturním domem, kde měla být zahájena mimoškolní tělesná výchova. Protože měl vedoucí kroužku zpoždění, rozběhlo se několik chlapců po okolí. Jeden z nich našel nevybuchlou bombu, což se nejen jemu stalo osudným,“ připomněla historii současná starostka Hrobčic Jana Syslová. Bomba vybuchla a následky byly strašné.

Doporučení policie při nálezu granátu či jiné staré munice je jasné. Nesahat a volat odborníky. „Pokud lidé najdou jakoukoliv starou munici nebo zbraně, v žádném případě by s nimi neměli manipulovat. I desítky let stará munice může explodovat a ohrozit život a zdraví lidí v okruhu desítek až stovek metrů,“ varoval teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.