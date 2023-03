Greenpeace se chce odvolat proti prodloužení těžby hnědého uhlí v Bílině

Severočeské doly obdržely od Obvodního báňského úřadu v Mostě povolení k hornické činnosti na hnědouhelném dolu Bílina do roku 2035. Rozhodnutí, které zatím není pravomocné, by firmě umožnilo těžit uhlí o pět let déle, než dovoluje současné povolení. Organizace Greenpeace, která snahu o prodlužování a rozšiřování těžby na dole Bílina za původní ekologické limity těžby dlouhodobě kritizuje, se proti rozhodnutí báňského úřadu plánuje odvolat. Informoval o tom Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR.