„Město usnesením zastupitelstva rozhodlo o vůli nemovitost Hadích lázní koupit a nabídlo kupní cenu. Za tuto odhadní částku nemá ale majitel zájem nemovitost prodat,“ zmínil primátor Hynek Hanza. Lázně tak chátrají dál, nic se neděje. Sanace budovy by odhadem stála desítky milionů korun. Bližší rozbor si město ale zatím nenechalo vypracovat. Záleží na majiteli, zda opět vstoupí do jednání s městem.

Hadí lázně jsou klasicistní budova z konce 18. století, dnešní podobu získaly v 19. století. V roce 1958 byly prohlášeny kulturní památkou. Svému účelu přestala budova sloužit na přelomu tisíciletí. Města lázeňská budova nikdy nebyla. Developer Jaroslav Třešňák ji vlastní od roku 2006. Už několikrát chtěl objekt přestavět na lázeňskou léčebnu pro děti s pohybovými poruchami. Jeho záměr ale narážel na odpor památkářů, protože podle nich šlo prakticky o zbourání budovy a stavbu nové. „Můj záměr na opravu budovy trvá. Chtěl bych, aby opět sloužila jako lázeňský objekt,“ trvá si na svém Třešňák. Bojovat ale musí s památkáři, kteří mu jeho záměr na rekonstrukci zatím vždy smetli ze stolu.

To v Bílině je to jiný případ. Přitom také tam se jednalo o jednom chátrajícím objektu, který hyzdí centrum. Do majetku města se po šesti letech vrací památkově chráněný pivovar. Zastupitelé v minulých dnech schválili odkup chátrajícího areálu od společnosti Lesy Sever za 2,4 milionu korun. Za obdobnou sumu přitom objekt v roce 2016 prodávala Bílina s vizí, že ho nový majitel zrenovuje. To se ale nestalo. Takže nastala otázka, co dál. Společným záměrem obou stran bylo, aby objekt dále nechátral. Soukromému majiteli se nepodařilo sehnat peníze na renovaci, tak zasáhlo město. „Ke zpětnému odkupu pivovaru jsme se rozhodli v souladu napříč celým zastupitelstvem. Pivovar vnímáme jako historickou součást města, která je navíc přímo v centru. Nechceme, aby areál nadále chátral,“ okomentovala současný stav starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.