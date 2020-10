Okna bytů a zahrady domů zdobí stále častěji halloweenské dekorace. Ať už jde o vyřezávané dýně nebo třeba strašidelné postavy. Pokud se letos také pustíte do tvorby něčeho zajímavého, pošlete nám fotku. Sestavíme z nich fotogalerii a necháme čtenáře hlasovat, která dekorace je nejhezčí.

Pošlete nám fotku vámi vyrobené halloweenské dekorace na adresu zuzana.kolarova@denik.cz. Připojte jméno, příjmení a odkud jste. Čtenáři poté hlasováním vyberou, která se líbí nejvíce. Anketa je nevýherní.

Halloween připadá na 31. října. Je veselou slavností, na rozdíl od "našich" listopadových Dušiček, Památky zesnulých, které vybízejí spíš k pietní vzpomínce na naše drahé zesnulé, k tichému zamyšlení nad jejich rovy.

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy a podobně. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Ke slavnosti patří také koledování, což však v Česku není zvykem.

Halloween a historie

Původně se zvyky Halloweenu rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy křesťanského svátku Všech svatých, který byl přenesen do Irska z Říma. Vystěhovalci zvyk přenesli v 19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil, a odtud ho s expanzí americké kultury přejímaly další země. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích…) a „koledují“ o sladkosti.

