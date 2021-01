/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Modlanští hasiči letos dostanou od obce novou hasičárnu. Vyrůstá na louce u silnice směrem na Kateřinu.

Hasičárna v Modlanech. | Foto: Deník / Petr Málek

Zdroj: DeníkNová hasičárna nabídne nejen prostory pro garážování techniky, ale také zázemí se společenskou místností a dostatečné skladovací prostory. Hotovo by mohlo být do léta. Rozpočet je okolo 15 milionů korun. Čelní stěnu hasičárny zdobí nový znak, do jehož ztvárnění byl vložený obecní erb, který znázorňuje všechny obce Modlanska.