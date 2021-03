Zveřejněte všechny poradenské smlouvy na hejtmanství a v Krajské zdravotní. S takovým požadavkem půjdou na pondělní jednání krajského zastupitelstva opoziční strany. Vedení kraje se tomu nebrání, musí s tím ale poradci souhlasit. Dva ze tří na to kývli. Jediný, kdo nedal souhlas, je dnes už bývalá poradkyně hejtmana Vladislava Marschallová.

Zveřejnění poradenských smluv požadují STAN i Piráti. Kromě Marschallové má na kraji smlouvu také Leo Steiner a předseda hnutí ANO v Ústeckém kraji Jan Richter. „O tyto smlouvy jsem se zajímal již v prosinci, dle sdělení krajského úřadu jsou však neveřejné, nicméně celkové plnění čtyř politicko - poradenských smluv bylo za měsíc a půl do konce loňského roku 237 tisíc,“ řekl lídr STAN Filip Ušák. Piráti pak požadují kompletní audit Krajské zdravotní, z níž mělo k Marschallové podle smluv putovat 130 tisíc korun měsíčně.

Značné výhrady proti poradenským smlouvám mají také komunisté. „Za poradenství se dá schovat cokoliv. Není vůbec jasné, co tito lidé dělají, a bohužel není jasná ani jejich odpovědnost. Přitom se účastní jednání rady kraje, komisí rady, výborů zastupitelstva, a dokonce jménem hejtmana absolvují oficiální jednání za Ústecký kraj. To je zcela nepřípustné,“ rozčílil poslední vývoj událostí komunistického zastupitele Jaroslava Komínka.

Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) kraj poradenské smlouvy zveřejní. „Můžeme to ale udělat pouze se souhlasem těch lidí. Pan Richter s tím problém nemá, stejně jako pan Steiner. Smlouvu paní Marschallové ale zveřejnit nemůžeme, protože nám k tomu na doporučení svého advokáta souhlas nedá,“ řekl hejtman novinářům.

Dodal, že bude trvat na tom, aby byly prověřené všechny smlouvy uzavřené v Krajské zdravotní od nástupu nového představenstva loni v listopadu.

Přitom právě smlouvy s dnes už bývalou poradkyní hejtmana Schillera a bývalou krajskou místopředsedkyní ANO Vladislavou Marschallovou stály na počátku této kauzy. Ta kromě poradenské smlouvy za 40 tisíc na hejtmanství měla také dvě smlouvy v Krajské zdravotní. Jedna, na 78 tisíc korun měsíčně, byla pro koordinátora vzniku očkovacích míst. Ta druhá, za 52 tisíc, měla být podle serveru HlídacíPes.org, který smlouvy zveřejnil, na komunikaci s médii. Deník přitom stejně jako další oslovená média od Marschallové po dobu trvání této smlouvy, tedy od listopadu do konce února, neobdržel jedinou tiskovou zprávu. Krajská zdravotní má totiž za tímto účelem založené vlastní tiskové oddělení. V době trvání smlouvy mu šéfoval nejprve Ivo Chrástecký, od Nového roku je pak v jeho čele Jana Mrákotová.

Prvním člověkem, kdo zveřejnil údaje o své smlouvě, je poradce Spojenců pro kraj a jejich náměstka hejtmana Jiřího Řeháka Leo Steiner. Ten na svých webových stránkách zveřejnil celou poradenskou smlouvu včetně příloh. „Jako poradce pracuji na základě dohody o pracovní činnosti s maximální odměnou ve výši 40 tisíc korun měsíčně. Smlouva má nadprůměrnou hodinovou sazbu 500 korun, ale to pro tuto práci je cena v daném čase a místě obvyklá,“ uvedl na svém webu Steiner s tím, že kromě jiného je vedoucím týmu majícího na starosti proměnu dotací v kulturní a památkové oblasti. Podle svých slov se věnoval také transformaci kraje nebo jeho hospodaření.

Kvůli kauze poradenských smluv v Krajské zdravotní padlo také další trestní oznámení, i to podal bývalý předseda představenstva Jindřich Zetek. „Seznámil jsem se s vyjádřením hejtmana Schillera k mé osobě na webu Ústeckého kraje a po zvážení jsem podal v této věci trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy. Intenzitu pomluvy jsem vyhodnotil jako závažnou a usoudil jsem, že není možné ji napravit institutem soukromého práva,“ řekl Zetek Deníku. Schiller o něm mimo jiné napsal, že nezvládá akvizici rumburské a litoměřické nemocnice do Krajské zdravotní a že smlouvu s Marschallovou zadal on.