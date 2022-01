Marschallová měla během několika měsíců na přelomu let 2020 a 2021 čerpat odměnu za práci odvedenou pro Krajskou zdravotní. Kromě jiného se měla podílet na přípravě očkování proti covidu nebo na PR výstupech společnosti. Podle vyšetřovatelů ale neodvedla práci adekvátní vyplaceným penězům. „Mohu potvrdit, že jsme v této věci podali obžalobu vůči jedné osobě pro zločin podvodu,“ řekl ústecký okresní státní zástupce Pavel Kaláb iRozhlasu.

Policie zároveň s Marschallovou obvinila také tehdejšího generálního ředitele KZ Aleše Chodackého, který s ní měl podepsat smlouvu bez vědomí představenstva společnosti. Jeho stíhání ale podle Českého rozhlasu podmíněně státní zástupce zastavil.

K tomuto kroku je možné přistoupit tehdy, pokud obviněný přizná vinu a nahradí škodu.

Hejtmana Schillera piráti, kteří jsou v opozici, v souvislosti s podáním obžaloby vyzvali k rezignaci. Podle informací Deníku ale není strana v této věci jednotná. „Přestože o problematickém jednání své podřízené hejtman věděl, nijak své stranické kolegyni v závadném konání nebránil a Piráti proto požadují jeho okamžitou rezignaci na funkci,“ uvedl za poziční stranu Michal Chalupa.

Nejvyšší představitel kraje výzvu pirátů nevyslyší. „Situaci jsme politicky i já osobně vyhodnotili už před rokem. Takže rezignovat nebudu. Nemám k tomu důvod, pro mě je to uzavřená záležitost,“ řekl Deníku hejtman Schiller. V pondělí 24. ledna se sice znovu sejde krajské zastupitelstvo, ale ani na něm Schiller neočekává, že by padl návrh na jeho odvolání.

Snahám o odvolání musel Jan Schiller čelit již před necelým rokem, když se v březnu kauzou okolo jeho poradkyně začala zabývat média. Tehdy krajští koaliční partneři ANO – Spojenci pro kraj a ODS – svého největšího partnera podrželi a pro odvolání hejtmana z funkce nehlasovali.

„Pokud návrh na odvolání padne, o dalším postupu se poradíme. V tuto chvíli nicméně nejsme domluveni na tom, že bychom navrhli odvolání pana hejtmana,“ uvedl před pondělním jednáním zastupitelstva předseda zastupitelského klubu Starostů a nezávislých Filip Ušák.

Poradkyní za 130 tisíc měsíčně

Kauza údajně neoprávněných odměn pro Vladislavu Marschallovou začala na podzim 2020, kdy se vyměnilo krajské vedení. Tehdy do něj nastoupilo ANO, jehož funkcionářkou Marschallová v té době byla. Krátce po změnách ve vedení kraje i Krajské zdravotní nastoupila jako poradkyně nejen na hejtmanství, ale i do zdravotnického holdingu. V něm měla měsíčně pobírat až 130 tisíc korun. Poté, co média její působení odhalila, smlouvy ukončila a z politického života se stáhla.