„Je to příjemná zábava, navíc máme dobré družstvo, takže jsme úspěšní,” líbí se Stanislavu Královi z Chomutova, který si chodí lámat hlavu s partou kamarádů a kolegů. Profesně se jedná hlavně o novináře, učitele, úředníky a manažery, z nichž má každý nějakou silnou oblast. „U mě to jsou například všechna přírodní témata. Jako družstvo nás ale dlouhodobě trápí audioukázky, hlavně když je to nějaká moderní muzika,” prozradil se smíchem Král.

Co hráče na kvízu baví? „Potkáme kamarády, popijeme a pobavíme se,” shodují se hlasy napříč krajem. Hospodští jsou zase nadšení, že kvízy lákají návštěvníky, kteří tam v jiné dny nejsou. Například v chomutovském Dřeváku bylo před týdnem potřeba přidávat další stůl a židle, aby se měli kam posadit všichni členové dvanácti družstev, tedy kolem sedmdesáti hráčů.

Podle „otce” Hospodského kvízu zájem soutěžních týmů stoupá. „Návštěvnost vyletěla od loňského jara nahoru snad o třetinu. Bylo to hned po tom, co přišlo uvolnění,” zkonstatoval Tomáš Hloušek. „Tento týden se našeho kvízu celorepublikové účastnilo 1019 týmů, a to ještě nemáme všechny výsledky. Bude jich kolem 1100, to znamená kolem 6000 lidí každý týden,” pochlubil se zájmem.

Soutěž rozběhl před deseti lety, kdy se při pobytu ve Velké Británii inspiroval Pub Quizem a po návratu do země přišel s vlastní verzí. V ní každý týden sestavuje nový set otázek nejrůznějších témat a týmy na ně odpovídají moderátorovi ve svých oblíbených podnicích po celém Česku. Podmínkou je zaplacené startovné, vyhrát můžou lahev vína či pálenky, panáky nebo platí polovinu svého účtu. Záleží na podniku.

Přežít slovenský rap

Kromě Hospodského kvízu je v kraji na vzestupu také původní ostrovní Pub Quiz nebo od něj odvozený Chytrý kvíz i další. V principu jsou ale stejné. Například Alexandr Vanžura se svým týmem soutěží v NaKvíz, za kterým jezdí do oblíbené restaurace v Krásné Lípě, nebo zajde na Garážový kvíz v Děčíně.

„Baví mě, že si člověk rozšíří obzory. Dříve se chodilo do hospod jen pít a krafat, to už ale lidi netáhne,” míní Vanžura. Jeho tým v Lípě patří k nejsilnějším v kraji, i jeho ale dokážou některá témata potrápit. Například hudební nahrávky, ty jsou zařazené pravidelně. „Když jsme třeba poslouchali v Garáži šestkrát za sebou slovenský rap, nemysleli jsme na body, jen jsme doufali, že přežijeme bez úhony, bylo to hodně náročné,” přiblížil vesele.

Co dokáže příznivce soutěžních kvízů otrávit, jsou týmy, které se snaží podvádět. Používají k tomu mobily pod stolem nebo odcházejí na záchod, odkud se vrací náhle osvícení nápadem. Méně časté je, že se družstvo zúčastní kvízu v jednom městě a v dalších dnech přejede jinam, kde se může předvést. Sada otázek a témat je totiž stejná pro celou Českou republiku, záleží jen na moderátorovi, které vybere.

Tento problém řešil v uplynulých dnech moderátor Pub Quizu Jan Beneš, který v Litvínově provází soutěží 106 účastníků. „Když jsem zjistil, že jeden tým podváděl, řekl jsem, že má dvě hodiny na to, aby se všem přiznal a omluvil se s tím, že ho na půl roku vyřadím. V opačném případě bych vše odkryl sám, což by znamenalo ještě větší ostudu a vyloučení navždy,” nastínil moderátor. „Za hodinu napsal na společné stránky, že se strašně omlouvá,” dodal.

Podle pořadatelů jsou tyto pokusy v menšině. „Když se to stane, ostatní týmy to rychle zjistí, jsou opravdu chytré,“ uzavřel Tomáš Hloušek.

Hospodský kvíz je týmová vědomostní soutěž, která probíhá každý týden ve více než tisícovce hospod po celé České republice. V roce 2013 ho rozběhl Tomáš Hloušek z Brna.



Pub Quiz se začal hrát ve Velké Británii v 70. letech 20. století a rychle si našel cestu do světa. Cílem bylo vytvořit lidem zábavu při pravidelných návštěvách restaurací a hospod ve dnech, kdy je nižší návštěvnost.



Chytrý kvíz vznikl o tři roky později než Hospodský kvíz. Také ale stojí na přátelské týmové hře v oblíbeném podniku.