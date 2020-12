Poslední letošní menu kuchaři navařili na čtvrteční poledne. Večer před zavíračkou ještě štamgasti dostali na stůl letošní poslední pivo. Všichni si vzájemně popřáli lepší příští rok. Hospody osiřely. Ode dneška neotevřou například ani ty teplické restaurace, které v minulých dnech nedodržovaly vládou nařízenou zavíračku.

Boj o své živobytí ale rebelující provozovatelé gastronomických zařízení nevzdávají. Zůstávají nadále ve „stávkové pohotovosti“. „Dáváme teď vedení státu šanci splnit to, co nám na základě našich protestů slíbilo. Pokud však vláda do konce roku nepřijde s konkrétní aktualizací programových balíčků pomoci v gastronomickém sektoru, projevíme opětovně občanskou neposlušnost a provozy pro lidi otevřeme. Vláda by si měla především uvědomit, že nechceme dárky, ale mít dostatečný prostor pracovat,“ řekl za teplickou skupinu rebelujících provozovatelů restaurací a hospod Tomáš Kolařík.

Poslední pivko si mohli lidé v hospodách vypít ve čtvrtek 17. prosince večer. „Dneska si už musím koupit zásoby domů. Budou mi hlavně chybět kamarádi, se kterými jsme se tam scházeli prakticky denně,“ zmínil Lukáš Dvořák.

Skupina přibližně dvaceti restauratérů z Teplicka se v minulých dnech rozhodla postavit na odpor podle nich nesystematickým a chaotickým kroků vlády směřujícím k pomalé likvidaci malých a středních živnostníků. Na protest proti vládním krokům, kdy se provozovatelé hospod považovali za obětního beránka, vyvěsili u vchodů české vlajky a odmítali uzavřít provozy ve 20 hodin, jak bylo v aktuálních pravidlech opatření proti šíření koronaviru.

S přechodem do 4. stupně zůstávají hospody bez hostů. Fungovat mohou pouze přes výdejní okno. Podle majitelky teplického pivovaru Monopol Gabriely Schönbauerové jsou nastavená opatření kočkopsem. „Existuje řada výjimek pro živnostníky. Proč my jako gastroprovozy nejsme v těchto výjimkách? Ať nám to někdo zdůvodní,“ uvedla. Pro provozovatele restaurací jsou letošní časté změny v režimu fungování složité i z hlediska naskladňování surovin pro vaření. „Systém brzda – plyn nám rozhodně nevyhovuje,“ píšou ve svém prohlášení k současné situaci provozovatelé restaurací na Teplicku.