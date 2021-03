/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Tady mohly stát rodinné domy, místo toho tu je elektřina. Modernizace a rozmach ledvické elektrárny trochu zhatily plány na budoucnost Hostomicka.

Tady mohly stát rodinné domy, místo toho tu je elektřina. | Foto: Deník/Petr Málek

U silnice z Úpoře do Hostomic jsou louky, na kterých mohly vyrůst satelitní obydlené oblasti. "Kdo by ale chtěl bydlet pod takovými dráty na stožárech," smutní starosta Hostomic Ivan Holata. Na druhou stranu připouští, že rozvod elektriky od elektrárny do okolí je potřeba. Počty stožárů seskupené na jednom místě lákají nejednoho fotografa.