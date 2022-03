„Ordinace praktického lékaře nám tu hodně chybí. Měli jsme tu jednoho, přispívali jsme na něj, ale nebylo to pro provozovatele služby výhodné. Takže to přestalo. Teď bych chtěl sehnat někoho nového,“ říká starosta Hostomic Ivan Holata. Kromě ordinace by se podle něj dalo také uvažovat o tom, že by tu mohl mít vlastní byt. V současné době musejí lidé dojíždět za lékaři do Teplic nebo Bíliny.