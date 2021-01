Klaus, Zeman či fotbalisté Baroš, Čechm a Koller, několikrát vláda. I s těmito netradičními hosty se z minulých let spojuje jméno luxusního Hotelu Prince de Ligne v centru Teplic, který v těchto dnech skloňuje celá republika v souvislosti s kontroverzním narozeninovým mejdanem politika a podnikatele Petra Bendy. Ten je zároveň od roku 2016 současným majitelem hotelu.

Benda hotel vlastnil prakticky jen chvíli, když u vstupních dveří v listopadu 2016 osobně vítal současného prezidenta Miloše Zemana. Krajský úřad coby organizátor prezidentské návštěvy v Ústeckém kraji v teplickém hotelu tehdy pro hlavu státu uspořádal slavnostní oběd. „Máme pro něj vše dle hradního protokolu vzorně připraveno, určitě mu bude chutnat a také si tu může hned v klidu odpočinout, kdyby měl čas,“ řekl tehdy novopečený hoteliér Benda Deníku.

Historie hotelu Prince de Ligne je velmi košatá. Už za vlastnictví společnosti Glaverbel patřil k vyhledávaným. Opakovaně sem z Prahy zajížděla fotbalová reprezentace. Kollerova postel, kterou pro tohoto známého fotbalistu nechal hotel vyrobit na míru, postávala dlouho v rohu ve skladu i po skončení reprezentačních povinností českého útočníka. Noc v posteli v pokoji Ludvíka XV. si pochvaloval prezident Václav Klaus. Zajímavostí bylo více. Přečtete si o tom dále.

Hotel Prince de Ligne postavil Anton Richter v roce 1824 a pro svou výhodnou polohu blízko zámku a lázní byl hned po otevření vyhledáván slavnými osobnostmi. Hostil družiny tří panovníků a příslušníky známých šlechtických rodů, mimo jiné i knížete Metternicha. Hotel nese jméno po tchánovi tehdejšího majorátního pána Jana Nepomuka Clary-Aldringena, Charlesi-Josephu de Lamoral, 7. knížeti de Ligne. Svému účelu sloužil do období po II. světové válce. Zanedbávání údržby postupně vedlo až k jeho úplnému zchátrání. V roce 1986 začala nákladná rekonstrukce, zachováno bylo prakticky jen průčelí do náměstí a také boční ulice. Od počátku 90. let funguje opět jako hotel.

Po převratu v roce 1989 hotel dlouho patřil do portfolia dnešní společnosti AGC, dříve nejprve jako Sklo Union, později Glavunion a Glaverbel. Následně ho od roku 2004 vlastnili ruští podnikatelé, od kterých ho podle dostupných záznamů z obchodního rejstříku odkoupil Petra Benda. Do společnosti Hotel Prince de Ligne s.r.o. vstoupil jako jediný vlastník podílem v hodnotě 45,5 milionu korun.

Abychom se zajímavostmi z novodobé historie chodu hotelu probrali chronologicky, vraťme se do roku 2008. V Ústeckém kraji tehdy měla několikadenní zasedání česká vláda. V Princi tehdy přenocovala přibližně polovina členů vládního kabinetu. Nejblíže z domova to měl na společnou večeři a následný dýchánek Aleš Řebíček. Zatímco jiní cestovali vládními vozidly z Prahy, Tepličan v roli ministra dopravy za ODS pouze seběhnul ze své rezidence, z pár stovek metrů od hotelu vzdálené Letné.

Postel pro Kollera

Luxusnímu hotelu situovanému v historickém jádru Teplic svého času pomáhala velmi úzká vazba sklářského gigantu Glaverbel k fotbalu a rovněž dobrá práce Františka Hrdličky na teplickém stadionu propojená s manažerskými aktivitami ředitele Prince de Ligne Petra Brandla. Proto se tu často objevovala fotbalová reprezentace.

Brandl tehdy vždy ve vztahu k reprezentačnímu týmu říkal, že nejde o žádného náročného klienta. Ani co se stravy týče. Repre v Teplicích pobývala vždy několik dnů. Zabrala nemalou část hotelu. Kuchyně vždy byla na hladové fotbalisty připravená. V archivu Deníku máme uloženy jídelníčky z té doby. Tak třeba podle jednoho z roku 2008 kuchaři v Princi připravili den před zápasem pro Baroše, Čecha, Ujfalušiho a další kuřecí steak, grilovaný ananas, chřestový krém, boloňské špagety a také tradičního lososa servírovaného na limetkách. K tomu byl vždy na stolech k výběru dostatek příloh všeho druhu a salátové mísy.

Z té doby se také traduje historka, že Janu Kollerovi při první návštěvě hotelu koukaly nohy z postele. Aby se to při příštích pobytech neopakovalo, nechal hotel pro tohoto více než dvoumetrového útočníka české reprezentace vyrobit speciální postel. A vždy při ohlášené návštěvě reprezentace v Princi mu pohodlné prodloužené lůžko vynesli ze skladu na pokoj.

Netradiční hosté

Petr Brandl toho tehdy jako ředitel hotelu ze zákulisí reprezentace v rámci ochrany soukromí a zajištění klidu na mužstvo moc neprozradil. „To, že chodí po městě, je veřejně známé. Málo se už ale ví, že řada z nich se tu právě při reprezentační zastávce nechává ostříhat v místních kadeřnických salonech,“ vytáhl tehdy přeci jen něco ze zákulisí ředitel známého teplického hotelu.

Netradičního hosta zapsali do knihy na recepci v březnu 2004. To tu byl spolu s manželkou Livií ubytován prezident Václav Klaus. Lázeňské Teplice si, jak tehdy komentoval, zvolil pro malebný vzhled centra. Z návštěvy prezidenta v Teplicích se z té doby traduje historka, jak si čelní představitel České republiky myslel, že centrum města bylo opraveno těsně před jeho příjezdem. „To jsem mu ale při večeři hned vyvrátil. Utvrdil jsem ho v tom, že takto pěkné to tady máme stále. Řekl jsem mu, že se může kdykoliv přijet přesvědčit, když bude mít brzo hodně času po ukončení prezidentování,“ řekl tehdy Deníku teplický primátor Jaroslav Kubera. Kvůli jedné noci pro prezidenta museli tehdy uzavřít celé dvě patra hotelu. Využil je doprovod a především to byl bezpečnostní požadavek ochranky tehdejší hlavy státu.

V Princi pobýval také Klausův nástupce Miloš Zeman. Ovšem na rozdíl od svého předchůdce už ne přes noc. Za zmínku stojí ještě to, že hotelových, ubytovacích i stravovacích služeb využil v září 2016 také potomek Aldringenů. Pár dnů tu strávil kníže Hieronymus Clary-Aldringen. Do Teplic tehdy přicestoval kvůli oslavě 110. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí, kde mají rodinnou hrobku. Kníže Hieronymus Clary navštívil Teplicko v té době několikrát po sobě.

Kolik stojí pokoj?

Noc v prezidentském apartmá stojí od 4950 korun, dvoulůžkový pokoj stojí od 2700 korun, jednolůžkový přijde na 2100 korun. (Zdroj: www.princedeligne.cz)