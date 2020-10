Podobná situace je v celém regionu. „Nemít finanční polštář, tak už nefungujeme,“ referuje například Jana Waldhauserová z Hotelu Koliba na Litoměřicku.

Covid teď na podzim vyřadil z provozu cestovní ruch. Milionové ztráty počítají nejen hotely, ale také agentury, které se starají o turisty na severu Čech. Po Teplicích předčasně přestal jezdit vláček Humboltd. Zavřená je vyhlídková věž pro turisty.

„Měli jsme nasmlouvané hosty až do konce roku. Postupně nám to ale celé skupiny odhlašují. Včetně Vánoc a Silvestra,“ vypočítává ztráty Prokeš. Už jarní uzavření na dva měsíce stálo provoz ubytovacího komplexu tři miliony korun. „Další měsíc jsme se pak ještě rozjížděli. To není jako restaurace, která otevře ze dne na den. Chvíli trvá, než objednáme opět nové hosty,“ líčí z praxe. Přes léto, kdy se opatření uvolnila, se ztráty z části podařilo kompenzovat. Teď už je ale hotel opět v minusu.

„Měli jsme tu mít sportovce z celé Evropy kvůli mistrovství v judu. Odřekla nám také 60členná skupina filmařů. Rušit jsme museli pobytové zájezdy z Německa a dalších zemí. Na přelom roku jsme měli plno, teď to hlavně Němci ruší,“ vyjmenovává provozovatel jednoho z největších hotelů na Teplicku. Na konci roku předpokládá ztrátu k 7 milionům korun. Denně teď podle něj hotel přichází o 40 tisíc, které chybí na úhradu měsíčních nákladů čítajících až 1,5 milionu korun.

Podle Prokeše museli na Panoramě pozastavit naplánované investice, kterými chtěli služby hotelu zvelebit. „Snažíme se peníze od lidí zase vracet zpět do poskytovaného komfortu. Plánujeme tu hřiště na minigolf a rekonstrukci sportovního areálu. To vše teď ale musíme odložit,“ smutní hoteliér.

V podobné špatné situaci jsou hotely v celém kraji. „Kdybychom neměli pod hlavou finanční polštář, tak už nefungujeme. Rezervy ale nejsou bezedné,“ sdělila Jana Waldhauserová, jednatelka Hotelu Koliba na Litoměřicku. Podle ní je nynější úbytek hostů až 75 procent. „Padly nám rezervace na pobytové dny do konce roku, třeba v rámci Svatomartinského období. Bojíme se, že ani nebude plesová sezona,“ uvedla. "Hosté nejsou a měsíční náklady se zastavit nedají,“ dodala.

Až do září to v oblasti cestovního ruchu šlo. Pak prakticky ze dne na den přišel velký pád dolů. Potvrdila to ředitelka společnosti VisitTeplice. Zásek v turistickém ruchu odstavil nejen vláček, který společnost provozuje po Teplicích. Nejezdí ani jejich vyhlídkový mikrobus. Zájem ze strany lidí není o místní památky. Turistické centrum je bez práce. „Jsou dny, kdy k nám během otvírací doby vůbec nikdo nepřijde. Teplice přišly o návštěvníky. Zvažujeme, co dál. Bez turistů teď nejde naši práci dělat,“ uzavřela Pavla Lehnerová.