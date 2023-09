Houbařský orgasmus, žně, invaze, houbařské porno. I tak hodnotí lidé snímky košů plných křemenáčů a kozáků. Milan Krejsa s přítelkyní Alenou Šolcovou je našli v minulých dnech na Cínovci v Krušných horách.

Milan Krejsa s přítelkyní Alenou Šolcovou nasbíral plné koše křemenáčů a kozáků na Cínovci v Krušných horách. | Foto: se souhlasem Milana Krejsy

Co koš, to zhruba hodina sbírání. „Houbařil jsem v Krušných horách v okolí Cínovce s přítelkyní Alenou Šolcovou. Máme to pár kilometrů od domova a je to náš společný koníček. Věnujeme se celoročnímu houbaření,“ řekl Milan Krejsa. Většinu úlovků vždy rozdají po známých a příbuzných. „Pravidelně z hub vaříme výbornou dršťkovou nebo smetanovou bramboračku. Ty pak za tepla rozdáme. Dělá nám to radost,“ svěřil se Krejsa.

VIDEO: Jeden hřib vedle druhého. Krušné hory lákají na houbové žně

Podle informací od čtenářů houby rostou třeba i v Maxičkách, na Telnici, kolem Sněžníku či nad Krupkou. To, že je ideální čas vyrazit do lesa, ukazuje i mapa Českého hydrometeorologického ústavu, která predikuje pravděpodobnost růstu hub. ZDE

