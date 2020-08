Zavěšení nového zvonu do věže kostela v Hradišti bylo velkou slávou.

Zavěšení nového zvonu do kostelu v Hradišti na katastru obce Bžany. | Foto: Pavel Hospodář

Seznamte se. Váží 512 kilo, je z bronzu a do kraje lemovaného vískami Lhenice, Mošnov, Bukovice a z druhé strany pak na Lysec, Lbín a Pytlíkov umí vyslat čistý tón označený jako A1. Přesně takový je nový zvon, který po více než sto letech v neděli zavěsili zpět do věže kostela v malebném Hradišti, jež jako malá víska spadá pod obec Bžany. Místní aktivisté, kteří návrat kovového skvostu zařídili, z toho mohou mít dvojnásobnou radost. Návratem kostelního srdce do Hradiště zároveň zachránili starobylý zvon, který po dlouhá léta ležel ladem na podlaze v bílinském kostele.